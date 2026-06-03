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Escena

Carlos III convierte en caballero al actor Idris Elba

El protagonista de sereies como 'The Wire' y 'Luther' recibió el título de Sir por su labor en favor de la juventud y su trabajo filantrópico

  • 03
  • Junio
    2026

El Rey Carlos III nombró caballero al actor, músico y activista británico Idris Elba, en una ceremonia de investidura celebrada ayer, en el Castillo de Windsor.

El histrión de 53 años, famoso a nivel internacional por sus interpretaciones en series como The Wire y Luther, recibió la alta distinción de Caballero Bachiller (Knight Bachelor).

A partir de ese momento histórico, la estrella de Hollywood asume de manera formal el tratamiento de Sir.

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Aunque Elba posee una destacada trayectoria en la industria cinematográfica y televisiva, la monarquía británica otorgó este título principalmente por sus servicios a la juventud y su incansable labor filantrópica.

A través de iniciativas globales como la Elba Hope Foundation, cofundada junto a su esposa Sabrina, el artista ha trabajado activamente en el empoderamiento comunitario.

Destaca también su constante activismo político y social mediante intensas campañas orientadas a frenar el crimen por armas blancas y combatir la violencia adolescente en el Reino Unido.

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Este reconocimiento representa un emotivo acontecimiento de ciclo completo en la vida del actor. Cuando tenía 18 años, un joven Idris Elba recibió una subvención económica crucial por parte de The Prince's Trust (ahora denominada The King's Trust), la organización benéfica que fundó el propio Carlos III en 1976 para apoyar a jóvenes en situaciones vulnerables.

Dicha beca le dio la oportunidad de financiar sus estudios de actuación en el National Youth Music Theatre, sirviendo como el gran catalizador que impulsaría su posterior éxito mundial.

Tras arrodillarse ante el monarca británico para recibir el tradicional toque de espada sobre los hombros, el nuevo caballero expresó su profunda gratitud hacia la corona.

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Sir Idris Elba recalcó que acepta este distinguido honor en nombre de todos los jóvenes vulnerables cuyo talento, resiliencia y ambición motivan las labores diarias de sus fundaciones asociadas.

El lazo de cooperación entre ambas figuras continuará este año, ya que ambos lideran la producción de un documental con Netflix para conmemorar el 50 aniversario de la fundación real.


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