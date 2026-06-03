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Nuevo León

Encenderá el fútbol 39 días de fiesta en Nuevo León

Del 11 de junio al 19 de julio, el festival ofrecerá entrada gratuita, transmisión de los 104 partidos, conciertos y experiencias para toda la familia

  • 03
  • Junio
    2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y el Parque Fundidora se prepara para convertirse en el corazón de la pasión futbolera con el Monterrey FIFA Fan Festival, un evento que reunirá futbol, música, gastronomía y entretenimiento durante 39 días consecutivos.

Las actividades se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio, periodo en el que se espera una asistencia de hasta 130 mil personas por jornada, con una proyección acumulada cercana a los 2 millones de visitantes.

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Entrada gratuita y zonas especiales

El acceso general al FIFA Fan Festival Monterrey será completamente gratuito y no requerirá registro previo. Sin embargo, el ingreso estará sujeto a la capacidad máxima del recinto y se realizará por orden de llegada.

Para quienes busquen una experiencia premium, se habilitarán áreas especiales con distintos niveles de hospitalidad y servicios exclusivos.

  • General+: $850 pesos
  • Preferente: $930 pesos
  • VIP: entre $2,450 y $2,950 pesos, dependiendo del concierto

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Las autoridades recomendaron llegar con anticipación, especialmente durante los partidos más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Conciertos y artistas confirmados

Además de la transmisión de los 104 partidos del Mundial, el festival contará con una agenda musical integrada por 22 noches de conciertos distribuidas entre el Escenario Live y el Escenario Estadio.

Entre los artistas estelares confirmados destacan:

  • Imagine Dragons
  • Chayanne
  • Enrique Iglesias
  • DPR IAN
  • Grupo Firme
  • J Balvin

La programación incluirá géneros como pop, rock, regional mexicano, cumbia, ska y música electrónica.

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Experiencias para toda la familia

La oferta del Fan Festival incluirá zonas interactivas para aficionados, espacios familiares, activaciones de patrocinadores, barras de bebidas y un corredor gastronómico con platillos representativos de la cocina regiomontana y mexicana.

De acuerdo con la descripción oficial del evento, el Parque Fundidora se transformará en un espacio donde la historia industrial de Monterrey se combinará con el ambiente mundialista y la hospitalidad de la ciudad.

"El Parque Fundidora se transformará en el lugar de la pasión regia para el FIFA Fan Festival™ 2026, donde el acero, la naturaleza y el futbol se funden en uno solo".

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Monterrey busca romper récords de asistencia

El presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, aseguró que el evento permitirá acercar la experiencia mundialista a toda la población.

Destacó que no todos los aficionados podrán asistir a los partidos en el estadio, pero sí tendrán la oportunidad de vivir el torneo mediante este espacio gratuito.

Por su parte, el gobernador Samuel García afirmó que Monterrey tendrá uno de los festivales de aficionados más importantes de toda la Copa del Mundo.

"La sede de Nuevo León va a ser el mejor Fan Fest en talento, en tiempos, en gente y en capacidad".

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Monterrey albergará el partido 1,000 en la historia de los Mundiales

Uno de los momentos históricos que vivirá la ciudad será el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, programado para el 20 de junio entre las selecciones de Japón y Túnez.

La Princesa Hisako de Takamado fue invitada formalmente para asistir al encuentro, cuya gestión fue realizada por el Gobierno de Nuevo León.

Instalarán Fan Zones en Monterrey y Guadalupe

Además del evento principal en Fundidora, los municipios de Monterrey y Guadalupe habilitarán espacios alternos para disfrutar los encuentros mundialistas sin costo.

Fan Zones en Monterrey

  • Plaza Zaragoza
  • Barrio Antiguo
  • Paseo Santa Lucía
  • Parque España

Fan Zones en Guadalupe

  • Plaza Principal
  • Corredor Verde Zaragoza
  • Parque del Agua
  • Parque Río La Silla
  • Avenidas Eloy Cavazos y Las Américas

Recomiendan utilizar el Metro

Las autoridades de movilidad exhortaron a los asistentes a utilizar el sistema Metrorrey para reducir la congestión vehicular durante los 39 días de actividades.

Las estaciones recomendadas para llegar al festival son Y Griega y Parque Fundidora, debido a su cercanía con el recinto sede del evento.

Con una combinación de futbol, música y entretenimiento, el Monterrey FIFA Fan Festival 2026 busca consolidarse como una de las celebraciones más importantes del Mundial fuera de los estadios y convertir a Nuevo León en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados de todo el mundo.

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