Cerrar X
escena_miss_mexico_2026_17fe8b6def
Escena

Cassandra García Olea es la nueva Miss México 2026

Originaria de Morelos, Cassandra García Olea se coronó Miss México y representará al país en Miss Mundo 2026, mientras inicia su preparación para el certamen

  • 03
  • Diciembre
    2025

Cassandra García Olea, originaria de Morelos, se coronó como la nueva Miss México, título que la convierte oficialmente en la representante del país rumbo a Miss Mundo 2026.

La final del certamen se llevó a cabo en el Auditorio Santiago, en Santiago, Nuevo León, donde cientos de asistentes y miles de espectadores siguieron el evento a través de las transmisiones.

La nueva reina tiene 23 años y es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y actualmente realiza un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.

Miss México se define como una mujer disciplinada y comprometida, siempre lista para enfrentar nuevos desafíos y dedicada a prepararse al máximo.

El modelaje y todo lo relacionado con la belleza han sido siempre parte importante de su vida, intereses que la motivaron a participar en el certamen donde finalmente se coronó como la representante de México.

Tras su triunfo, la reina de belleza compartió un breve mensaje en redes sociales, donde expresó que se está preparando para Miss Mundo y agradeció a sus seguidores por todo su apoyo.

"Iniciamos este día con mucha energía y listos para comenzar la preparación rumbo a Miss Mundo. Gracias a todos por ser parte de esta aventura; no voy sola, los tengo a todos ustedes conmigo", posteó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25333862097399_7e7cbf037f
Flamengo derrota 1-0 a Palmeiras y gana su cuarta Libertadores
Whats_App_Image_2025_11_24_at_2_42_33_PM_719136d8d6
Liberan tramo de la Federal 80 tras volcadura de tráiler
EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T145851_260_398aa489e3
Pemex aclara polémica por triunfo de Miss Universo 2025
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_t_mec_trump_75f2bbf310
Trump amenaza con dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo
nl_samuel_cancha_355_3ca12f9e49
Previo a sorteo FIFA, Samuel entrega cancha y juega cascarita
escena_lafourcade_kevin_kaarl_2daab26538
El 'power mexicano' domina los 50 grandes álbumes en español
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
publicidad
×