Cassandra García Olea es la nueva Miss México 2026

Cassandra García Olea, originaria de Morelos, se coronó como la nueva Miss México, título que la convierte oficialmente en la representante del país rumbo a Miss Mundo 2026.

La final del certamen se llevó a cabo en el Auditorio Santiago, en Santiago, Nuevo León, donde cientos de asistentes y miles de espectadores siguieron el evento a través de las transmisiones.

La nueva reina tiene 23 años y es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y actualmente realiza un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.

Miss México se define como una mujer disciplinada y comprometida, siempre lista para enfrentar nuevos desafíos y dedicada a prepararse al máximo.

El modelaje y todo lo relacionado con la belleza han sido siempre parte importante de su vida, intereses que la motivaron a participar en el certamen donde finalmente se coronó como la representante de México.

Tras su triunfo, la reina de belleza compartió un breve mensaje en redes sociales, donde expresó que se está preparando para Miss Mundo y agradeció a sus seguidores por todo su apoyo.

"Iniciamos este día con mucha energía y listos para comenzar la preparación rumbo a Miss Mundo. Gracias a todos por ser parte de esta aventura; no voy sola, los tengo a todos ustedes conmigo", posteó.

