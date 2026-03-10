Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Niños llevarán 'Huellas de la Danza' al Teatro Reforma

El espectáculo 'Huellas de la Danza' reunirá a niñas y niños de la región en el escenario del Teatro Reforma de Matamoros, con una propuesta inclusiva

  • 10
  • Marzo
    2026

El profesor de danza Eduardo Blanco destacó la importancia del espectáculo danzario Huellas de la Danza que permitirá a niñas y niños de la región presentarse en el escenario del Teatro Reforma en Matamoros, un espacio donde muchos de ellos nunca habían tenido la oportunidad de bailar.

Blanco subrayó que el proyecto busca dar espacio al talento local, permitiendo que niñas y niños de la región sean los protagonistas del espectáculo y reciban el reconocimiento del público.

Asimismo, explicó que la puesta en escena combina distintos estilos de danza como ballet, contemporáneo, jazz, rock, hip hop, flamenco y salsa, lo que la convierte en una propuesta artística diversa.

El coreógrafo enfatizó que se trata de un espectáculo inclusivo, ya que participan niños con diferentes condiciones, entre ellos menores con autismo y sordera, promoviendo así la unión y la participación de todas y todos.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de los padres de familia que han acompañado a los menores durante los ensayos y expresó su deseo de que el público respalde el proyecto para que en el futuro se puedan realizar más funciones y continuar impulsando el talento de la región.


