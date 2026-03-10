Bon Jovi tendrá su propia película biográfica en Hollywood

La historia de una de las bandas más icónicas del rock llegará a la pantalla grande. La compañía Universal Pictures ganó una intensa guerra de ofertas entre estudios para producir una película biográfica sobre Bon Jovi, el grupo responsable de himnos generacionales como “Livin' on a Prayer”, “You Give Love a Bad Name” y “It's My Life”.

El proyecto aún no tiene título ni fecha de estreno confirmada, pero se centrará en los años de formación de la banda y su meteórico ascenso desde sus humildes orígenes en Nueva Jersey hasta convertirse en un fenómeno global que ha vendido más de 130 millones de discos.

Un guion en desarrollo

El encargado de escribir la historia será el guionista Cody Brotter, conocido por el thriller sobre criptomonedas Killing Satoshi, protagonizado por Pete Davidson y Casey Affleck.

Por ahora no se ha confirmado quién dirigirá la película ni qué actores interpretarán a los integrantes del grupo, entre ellos su líder y vocalista Jon Bon Jovi, el tecladista David Bryan y el baterista Tico Torres.

También forman parte de la alineación actual los guitarristas Phil X y John Shanks, el bajista Hugh McDonald y el percusionista Everett Bradley.

La producción contará con la participación directa de Jon Bon Jovi y tendrá acceso al catálogo musical completo de la banda, lo que permitirá incluir sus canciones originales en la película.

De Nueva Jersey al estrellato mundial

La historia del grupo se remonta a 1983 en Sayreville, Nueva Jersey, cuando el joven Jon Bon Jovi comenzó a abrirse paso en la radio con el sencillo “Runaway”.

Poco después, junto a David Bryan, Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, formó una de las agrupaciones más exitosas del rock.

El gran salto llegó en 1986 con el álbum Slippery When Wet, que incluyó éxitos como “Livin’ on a Prayer” y “Wanted Dead or Alive”, canciones que consolidaron a la banda como uno de los símbolos del rock de estadios de los años 80.

Con el paso de las décadas, el grupo evolucionó musicalmente e incorporó influencias del pop, el soft rock e incluso el country, manteniéndose vigente en la industria musical.

La apuesta de Universal se suma a la creciente tendencia de películas biográficas sobre artistas que han logrado gran éxito en taquilla.

Producciones como Bohemian Rhapsody, Elvis y Bob Marley: One Love han demostrado el interés del público por las historias detrás de las grandes figuras de la música.

El estudio también prepara otras producciones del mismo género, entre ellas Michael, la esperada película sobre Michael Jackson.

Mientras tanto, la trayectoria de Bon Jovi ya ha sido explorada recientemente en el documental Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, lanzado con motivo del 40 aniversario de la banda.

