Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cazzu_ab_quintanilla_6631720a03
Escena

Cazzu homenajea a Selena en dueto con A.B. Quintanilla

La inesperada colaboración entre ambos causó euforia entre el público texano y en las redes sociales, una vez que ambos artistas publicaran el momento

  • 09
  • Mayo
    2026

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al interpretar el tema “Si una vez”, uno de los éxitos más reconocidos de Selena Quintanilla, durante una reciente presentación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La artista apareció cantando el clásico de la llamada “Reina del Tex-Mex” frente al público mientras era acompañada por el hermano de Selena, A.B. Quintanilla, momento que generó reacciones entre fanáticos de ambas intérpretes.

AB Quintanilla reaccionó al homenaje de Cazzu

Después de la presentación en vivo, el productor publicó un fragmento y dedicó una palabras para Cazzu y hacia el público, mismo al que invitó a Argentina, de donde es originaria la cantante.

Gracias Julieta por la invitación a tu show de anoche. Me lo pasé de maravilla. Gracias San Antonio por todo el cariño. Si alguna vez tienes la oportunidad de tomarte unas vacaciones ve a Argentina ¡¡¡Es increíble allí!!! Que tengan un hermoso sábado. 

La interpretación de “Si una vez” también provocó comentarios positivos entre seguidores de Selena, quienes destacaron el respeto mostrado por Cazzu al momento de cantar uno de los temas más populares del repertorio texano. 

¿Por qué “Si una vez” es una canción importante?

“Si una vez” fue lanzada en 1994 como parte del álbum “Amor Prohibido”, considerado uno de los discos más exitosos en la carrera de Selena Quintanilla.

La canción se convirtió en uno de los temas más representativos del tex-mex y ayudó a consolidar la popularidad internacional de la cantante antes de su asesinato en 1995.

Décadas después, el sencillo continúa siendo retomado por artistas latinos y frecuentemente aparece en conciertos, homenajes y tendencias virales dentro de plataformas digitales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_cazzu_javier_ceriani_nodal_a0a22a8f16
Encuentro de Cazzu y Javier Ceriani reaviva polémica sobre Nodal
EH_DOS_FOTOS_2026_04_27_T123638_762_ec2d2e9d5e
AB Quintanilla reaviva polémica entre Cazzu y Ángela
EH_UNA_FOTO_8adf6f445f
Bellakath elogia a Emiliano Aguilar y abre puerta a colaboración
publicidad

Últimas Noticias

netanyahu_acusa_hezbola_romper_alto_al_fuego_se_defienden_6799c9ffac
Benjamin Netanyahu busca eliminar ayuda militar de EUA en 10 años
IMG_5920_0faa3916ed
Hombre muere tras caer de puente vehicular en bulevar fundadores
Whats_App_Image_2026_05_10_at_4_41_01_PM_0d35ab0f4e
Sectur busca contener afectaciones tras paro de Magnicharters
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_05_07_at_6_42_54_PM_fa37dc15e3
Aprueba Cabildo mejorar Plan de Obra 2026 para Victoria
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
publicidad
×