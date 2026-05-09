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‘Mortal Kombat II’ golpea fuerte y pelea por dominar la taquilla

La secuela de Warner arranca con 17 millones de dólares en su primer viernes y disputa el liderato del fin de semana con ‘El diablo viste de Prada 2’

  • 09
  • Mayo
    2026

“Mortal Kombat II” debutó con fuerza en la taquilla norteamericana al recaudar 17 millones de dólares en su primer viernes en 3,503 salas, superando inicialmente a “El diablo viste a la Moda 2” y posicionándose como el contendiente principal al número uno del fin de semana.

Lo que comenzó como una proyección moderada de 35 millones para sus primeros tres días podría elevarse ahora hasta cerca de 41 millones, reflejando un impulso superior al esperado para la secuela basada en el popular videojuego.

Warner apuesta más fuerte

Con un presupuesto de 80 millones de dólares, considerablemente mayor a los 55 millones de la película de 2021, la nueva entrega representa una apuesta más ambiciosa de Warner Bros. y New Line.

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La incorporación de Karl Urban como Johnny Cage ha sido uno de los principales atractivos para el público, sumado al renovado interés por las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, un género que vive uno de sus mejores momentos comerciales.

La secuela de Prada no cede terreno

Aunque “Mortal Kombat II” dominó el viernes, “El diablo viste de Prada 2” sigue muy cerca.

La película recaudó 9.8 millones de dólares en su segundo viernes y mantiene proyecciones de entre 41 y 50 millones para el fin de semana, impulsada además por el efecto del Día de las Madres.

Comparten primer vistazo de Anne Hathaway en 'El diablo viste a la moda 2'

De concretarse esas cifras, la producción de 20th Century Studios superaría los 140 millones acumulados en Estados Unidos, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes del mercado femenino-adulto.

“Michael” sigue imparable

En tercer lugar, el biopic “Michael” continúa mostrando una resistencia sobresaliente.

La cinta sumó 8.8 millones de dólares en su tercer viernes y apunta a cerrar el fin de semana con 35 millones, alcanzando casi 239 millones en taquilla doméstica.

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Su baja caída semanal confirma que el fenómeno musical sigue atrayendo multitudes.

Billie Eilish y ovejas detectivescas entran en escena
Entre los nuevos estrenos también destacan:

  • “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”, con 4.5 millones el viernes y expectativa de 8 millones para el fin de semana.
  • “Sheep Detectives”, producción familiar de Amazon MGM, con 4 millones en su debut y proyección de 14.8 millones.

El panorama actual muestra una competencia inusual entre acción gamer, moda nostálgica, biopic musical, concierto inmersivo y misterio familiar, reflejando una cartelera diversa donde distintos públicos están respondiendo.


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