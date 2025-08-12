Cerrar X
Cazzu presenta su libro 'Perreo, Una Revolución'

La cantante argentina comparte su visión sobre la industria musical urbana, el arte y las figuras femeninas, y anunció nuevas fechas de su gira 'Latinaje'

La cantante argentina Cazzu presentó en México su libro "Perreo, Una Revolución", en donde reflexiona sobre la industria musical del género urbano y comparte vivencias personales relacionadas con su carrera, la libertad creativa y las dinámicas dentro del medio artístico.

En conferencia de prensa, la intérprete de "Mala Suerte" explicó que el texto incluye su visión sobre el arte, la identidad y el trabajo de figuras femeninas en la música, citando como ejemplos a Karol G, Anitta, Elena Rose y Tokischa.

También habló de cómo ciertos elementos culturales, como el perreo, pueden ser vistos tanto desde su lado lúdico como desde perspectivas sociales más amplias.

Cazzu comentó que escribió el libro antes de convertirse en madre de su hija Inti, y que al revisarlo ahora reconoce nuevas interpretaciones y matices:

“Me alegra que, al leer mi libro, puedan escucharme hablar como lo hago ahora y con más desarrollo; cuando uno escribe, puede expresarse mejor”, señaló.

Según la artista, "Perreo, Una Revolución" surgió de su interés por comunicarse con el público más allá de las canciones, con la intención de que su audiencia se enfoque en su propuesta artística y no en las polémicas que la rodean.

“Quiero que se concentren en mi arte. Jamás juzgaría a una artista que decida expresarse únicamente a través de su música”, dijo.

Como parte de la promoción, realizará una firma de autógrafos para los primeros 100 lectores que adquirieron el libro del 8 al 11 de agosto, en el Cine Lindo, FCE Rosario Castellanos, ubicado en la colonia Hipódromo en la Ciudad de México.

Asimismo, regresará a México en octubre con su gira Latinaje, con presentaciones el día 14 y 15 en la Ciudad de México, el 16 en Guadalajara y el 18 en Monterrey.


