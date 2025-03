CD9 arma un fiestón de despedida en la Arena Monterrey

El grupo CD9 dejó claro una vez más por qué es considerado un fenómeno del pop mexicano, pues, pese a que se ausentaron de los escenarios por varios años, ahora que volvieron para despedirse, miles se reunieron para decirle adiós a sus integrantes.

Como parte de su "The Last Party Tour", la agrupación invitó a los regios a una celebración musical, en la que los integrantes ahora sí se despidieron y anunciaron que no volverán a actuar en Monterrey como grupo.

“La última fiesta” se realizó en la Arena Monterrey, donde la nostalgia no faltó ni tampoco los éxitos de la boy band mexicana, que puso a todos a cantar y a bailar durante el show.

El show inició con "Lo que yo te di", seguido de "Déjà vu" y "Placer culposo", temas que fueron coreados con gran entusiasmo por las asistentes, quienes no dejaron de cantar y bailar.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando interpretaron el tema "Nuestro secreto". Luego los cantantes encendieron el ánimo con "Get Mud", demostrando su energía y conexión con el público.

Durante el concierto, los chicos aprovecharon para expresar su gratitud y compartir anécdotas, momentos divertidos y hasta lágrimas, reflejando lo que ha significado para ellos este largo trayecto juntos.

Durante el show, CD9 ofreció un recorrido por su discografía, recordando temas como Eternamente, Ven dime que no, Modo avión, Rompecabezas, temas que los llevaron a convertirse en uno de los grupos más queridos.

Al cierre de su última fiesta en Monterrey, que duró casi tres horas, no pudieron faltar sus éxitos "No le hablen de amor" y "Ángel cruel".

“¡Gracias Monterrey, los queremos mucho!”, fueron las palabras con las que la banda se despidió de su público, cerrando un capítulo inolvidable.

Comentarios