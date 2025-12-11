Podcast
Nacional

SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte

La Suprema Corte concluyó que la regla de 'cabeza descubierta' viola la libertad religiosa e igualdad, pues afecta de manera particular a las mujeres musulmanas

  11
  Diciembre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente sobre la libertad religiosa en México. En dos casos distintos, pero con el mismo problema de fondo, el pleno confirmó que ninguna autoridad puede obligar a una mujer musulmana a descubrirse la cabeza para tomarle la fotografía del pasaporte si usa hiyab, un velo que cubre la cabeza y el cuello pero deja el rostro totalmente visible.

La historia empezó con mujeres que, como cualquier ciudadana, acudieron a tramitar su pasaporte. Pero en ventanilla se encontraron con un obstáculo que no esperaban, pues personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores les dijo que el Reglamento de Pasaportes exige la “cabeza descubierta”, por lo que no podían tomarse la foto con su velo religioso. Ambas decidieron no aceptar esa condición y acudieron al amparo.

Los dos casos llegaron hasta el Máximo Tribunal del país. 

Tras analizar las demandas, concluyeron que la regla de “cabeza descubierta” viola la libertad religiosa y la igualdad, porque afecta de manera particular a las mujeres musulmanas que, por convicción, no pueden mostrar su cabello en público. 

La Corte explicó que el hiyab no es una prenda que oculte la identidad, porque el rostro queda completamente visible, tal como lo señalan ambas sentencias. Por lo tanto, exigirles descubrirse la cabeza no tiene relación con la identificación de la persona.

El fallo dejó claro que la identidad de una persona se verifica por las facciones del rostro —ojos, nariz, boca, piel—, no por su cabello. Además, anotó que hay otras formas de corroborar identidad, como las huellas digitales, que ya forman parte del proceso de expedición del pasaporte. Todo ello está desarrollado ampliamente en los dos expedientes.

Durante la discusión se consideró además retirar una fracción del proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que sugería que, para atender a mujeres musulmanas, la toma de la fotografía sin velo pudiera hacerse por una mujer y en un espacio privado.


