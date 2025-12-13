Fallece padre de Selena Quintanilla, Don Abraham Quintanilla

AB Quintanilla dio a conocer este día el fallecimiento de su padre, Don Abraham Quintanilla, a través de un mensaje lleno de dolor y gratitud, compartido con sus seguidores.

“Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy…”, expresó el músico y productor, quien recordó a su padre como una figura fundamental en su vida personal y profesional.

La noticia generó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de fans, amigos y figuras del espectáculo, quienes reconocieron la importancia de Don Abraham Quintanilla como pilar de una de las familias más influyentes de la música latina.

Hasta el momento, la familia Quintanilla no ha dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios, solicitando respeto y privacidad en este momento de duelo.

Legado de Abraham Quintanilla

Abraham Quintanilla Jr, fue un cantautor, productor discográfico y padre del fallecido ícono de la música tejana Selena Quintanilla-Pérez.

Él manejó su carrera y la banda familiar Selena y Los Dinos , desempeñando un papel fundamental en su ascenso a la fama.

Nacido en Corpus Christi, Texas, en una familia mexicano-estadounidense, Quintanilla se unió al grupo de doo-wop Los Dinos en las décadas de 1950 y 1960.

Después de servir en el ejército de los Estados Unidos, trabajó en varios empleos, pero regresó a la música cuando descubrió el talento de sus hijos.

Selena y los Dinos

Formó Selena y Los Dinos con su hijo AB (bajo y productor), su hija Suzette (batería) y su hija menor, Selena (voz principal).

La banda alcanzó un éxito rotundo en la música tejana hasta el trágico asesinato de Selena en 1995.

Tras la muerte de Selena, Quintanilla se ha dedicado a preservar su legado. Fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena de 1997 (interpretada por Edward James Olmos) y de la serie Selena: La Serie ( 2020-2021).

En 2025, siguió activo, supervisaba el Museo Selena en Corpus Christi y otros proyectos familiares, incluyendo su participación en el nuevo documental Selena y Los Dinosaurios , que destaca la historia de la familia y su vínculo inquebrantable.

Comentarios