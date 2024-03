Celebran sus primeros 17 años en los escenarios

Matute llegó a la Arena Monterrey con su Party Monster Tour, celebrando sus 17 años de carrera artística.

La agrupación llegó a lo grande, con una fabulosa propuesta audiovisual, entre pantallas gigantes, pirotecnia, y la complicidad con su público, que hizo de la noche del viernes una fecha para recordar.

“Justo hoy fue la primera vez que tocamos juntos hace exactamente 17 años; así que no nos podemos imaginar mejor festejo para Matute que nuestra queridísima familia de Monterrey”, mencionó Tana Planter, vocalista de Matute.

Temas como Celebration, Provócame, La Puerta de Alcalá, Stayin Alive, Que no quede huella, El sirenito, Mi Matamoros Querido, formaron parte de un ecléctico repertorio que los regios disfrutaron a lo largo de las tres horas de show.

Las sorpresas no faltaron, el músico de Caifanes y Jaguares, Sabo Romo, se hizo presente en el escenario para armar dueto en el tema No dejes que, y de inmediato se llevó el coro masivo; del grupo La Lupita se sumaron a la fiesta Héctor Quijada y Rosa Adame, para compartirle al público Ja, Ja, Ja y Paquita Disco.

Con We are the champions de fondo, Matute se despidió de los regios dejando un gran sabor de boca entre quienes pudieron disfrutar del Party Monster Tour.

Fotografía: Misael Aleman.

