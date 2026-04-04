Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_4_648310053d
Escena

'The Drama' debuta en EUA con más de 6 millones en taquilla

Además, el filme recibió una B en CinemaScore, un sistema que mide la reacción del público durante el estreno en salas mediante encuestas al salir del cine.

  • 04
  • Abril
    2026

La película 'The Drama', producción de A24, arrancó con una recaudación de 6.4 millones de dólares en su primer día en Estados Unidos, colocándose como el tercer mejor estreno en la historia del estudio. De acuerdo con previsiones, el filme apunta a cerrar su debut con alrededor de 14 millones de dólares en la taquilla nacional, mientras que a nivel mundial se estima un ingreso de entre 24 y 26 millones de dólares.

El filme, protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, llegó a salas con alta expectativa, impulsado por su elenco y el sello del estudio independiente.

¿De qué trata 'The Drama'?

La historia sigue a una pareja comprometida cuya relación se pone a prueba días antes de su boda, cuando uno de ellos revela un secreto que cambia por completo el rumbo de su vínculo.

La película combina romance y tensión emocional, con una narrativa centrada en decisiones personales que impactan directamente en la vida de los protagonistas.

¿Qué significa la calificación B en CinemaScore?

El filme recibió una calificación B en CinemaScore, un sistema que mide la reacción del público durante el estreno en salas mediante encuestas realizadas al salir del cine. La escala va de A+ a F.

Una nota B refleja una respuesta favorable del público general, aunque sin alcanzar los niveles más altos de entusiasmo que suelen registrar los grandes éxitos comerciales.

HE8-k7ma4AAdgzb.jpg

Tom Holland reacciona al estreno

El lanzamiento de la película también generó reacciones cercanas al elenco. Tom Holland, esposo de Zendaya, compartió su entusiasmo en redes sociales el mismo día del estreno. El mensaje del actor se sumó a la conversación en torno al estreno, destacando el respaldo personal al proyecto y aumentando la visibilidad del filme en plataformas digitales.

Honestamente no podría estar más emocionado de que vean esta pelícuIa y créanme cuando digo que los va a dejar sin aliento. ¡Compren sus boletos ahora!

La taquilla en EUA muestra recuperación después de 6 años

La industria del cine en Estados Unidos continúa mostrando señales de recuperación tras el impacto provocado por la pandemia de COVID-19, que durante varios años afectó la asistencia a salas y retrasó múltiples estrenos. En el primer trimestre de 2026, la taquilla acumuló 1.77 mil millones de dólares, la cifra más alta para un inicio de año desde ese periodo, y se espera que al terminar el fin de semana cuente con 2 mil millones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_04_03_230430_110f52ef5f
Pedro Pascal graba película “De Noche” en CDMX
Whats_App_Image_2026_04_03_at_12_39_08_AM_ad184ce156
Jesús y sus distintos rostros en cine y televisión
Whats_App_Image_2026_04_02_at_12_38_09_AM_c87c3d4486
Películas para Semana Santa: Diviértete… y reflexiona
publicidad

Últimas Noticias

rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×