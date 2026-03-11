Mujer que disparó contra casa de Rihanna enfrenta 14 cargos

Una mujer fue formalmente acusada por presuntamente disparar con un rifle semiautomático contra la residencia de la cantante Rihanna en Los Ángeles, California, mientras la artista se encontraba en el interior del inmueble junto a su pareja y sus hijos, informaron autoridades judiciales.

La sospechosa fue identificada como Ivana Lisette Ortiz, de 35 años y originaria del estado de Florida, quien ahora enfrenta 14 cargos penales, entre ellos intento de asesinato, agresión con arma de fuego semiautomática y disparos contra una vivienda habitada.

De acuerdo con la Fiscalía del condado de Los Ángeles, el ataque ocurrió el domingo pasado alrededor de las 13:21 horas, cuando la mujer llegó a la propiedad de la cantante y abrió fuego contra la vivienda.

Lee la nota completa: Disparan contra casa de Rihanna; la cantante estaba dentro

Disparos contra la residencia en Beverly Crest

Las autoridades indicaron que la sospechosa arribó al lugar a bordo de un vehículo Tesla blanco y se detuvo frente a la residencia ubicada en el exclusivo vecindario de Beverly Crest.

Desde ese punto habría realizado varios disparos hacia la propiedad, provocando daños visibles en la casa y en otras construcciones cercanas.

Reportes policiales señalan que varios proyectiles impactaron la vivienda de la artista, quien ha ganado nueve premios Grammy a lo largo de su carrera.

Rihanna y su familia estaban dentro de la casa

Al momento del ataque, la intérprete se encontraba dentro del domicilio junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos.

A pesar de la gravedad del incidente, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque los disparos también alcanzaron al menos otras dos viviendas cercanas, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

Tras efectuar los disparos, la mujer abandonó el lugar, pero fue detenida poco después en la zona de Sherman Oaks por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Investigan amenazas previas en redes sociales

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, advirtió que el ataque representa un peligro grave para la comunidad.

“Abrir fuego en un vecindario habitado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y este delito será procesado con todo el peso de la ley”, afirmó el funcionario en un comunicado.

Por su parte, el jefe del LAPD, Jim McDonnell, reveló que la sospechosa habría viajado desde Florida hasta California antes del ataque.

“Eso podría formar parte del motivo por el que la persona vino aquí. Aún no se ha establecido un móvil claro, pero sabemos de publicaciones en redes sociales que están siendo analizadas a fondo”, explicó durante una conferencia de prensa.

Las autoridades investigan mensajes publicados en internet en los que la mujer presuntamente lanzó amenazas contra la cantante, lo que podría ayudar a esclarecer las razones detrás del ataque.

Por otra parte, la Fiscalía informó que a Ortiz se le fijó una fianza de $1.8 millones de dólares, mientras que su primera audiencia judicial quedó programada para el 25 de marzo.

Si es declarada culpable de los cargos que enfrenta, podría ser sentenciada a cadena perpetua en una prisión estatal.

Hasta ahora, la cantante Rihanna, conocida por éxitos como Umbrella y Diamonds, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Comentarios