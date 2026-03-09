Nuevo León impulsa la innovación 4.0 con premio tecnológico

La transformación hacia la Industria 4.0 volvió a colocarse en el centro de la estrategia económica del estado con la entrega del Premio Tecnos Nuevo León 4.0 edición 2025, que reconoció a diez proyectos enfocados en innovación tecnológica y soluciones industriales avanzadas.

El galardón, otorgado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía y la iniciativa Nuevo León 4.0, distingue a empresas, instituciones académicas y emprendedores que desarrollan tecnologías como inteligencia artificial, automatización industrial y plataformas digitales aplicadas a la producción y a los servicios.

Durante la ceremonia se premiaron iniciativas en cuatro categorías.

En Sociedad en una Ciudad Inteligente se reconocieron proyectos relacionados con infraestructura digital, inclusión tecnológica y movilidad.

En Desarrollo y Transformación en Industria destacaron soluciones basadas en inteligencia artificial, robótica y manufactura avanzada impulsadas por empresas como CEMEX, Kia México y firmas de ingeniería tecnológica.

Asimismo, en Casos Prácticos Aplicados con enfoque en Sostenibilidad se distinguieron proyectos orientados a eficiencia energética y monitoreo de sistemas industriales.

En tanto, la categoría de Proyectos en desarrollo reconoció investigaciones científicas y biotecnológicas impulsadas por empresas emergentes y universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Durante el evento, la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha, destacó el papel de la innovación para el desarrollo económico del estado.

“En Nuevo León impulsamos el talento, la tecnología y la innovación como pilares de nuestra competitividad”, señaló.

Añadió que el objetivo del reconocimiento es destacar a quienes están impulsando cambios en los procesos industriales.

“Por eso reconocemos a quienes están transformando los procesos productivos y fortaleciendo el ecosistema tecnológico del estado”, afirmó Rocha.

El Premio Tecnos se creó en 1993 y, desde entonces, ha reunido más de 3,000 propuestas, consolidándose como un espacio de colaboración entre gobierno, academia y sector productivo.

Esta iniciativa forma parte de las acciones para promover el desarrollo tecnológico, la transformación digital y la vinculación entre gobierno, sector empresarial y academia.

