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Escena

Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios en París

La icónica cantante Céline Dion confirma conciertos tras años de ausencia por problemas de salud, en la capital francesa

  • 30
  • Marzo
    2026

La icónica cantante Céline Dion confirmó su esperado regreso a los escenarios con una serie de conciertos en la capital francesa, marcando su retorno oficial tras varios años alejada debido a problemas de salud.

El anuncio se realizó en el marco de una elegante celebración por su cumpleaños en el Café de l'Homme, con vistas a la Torre Eiffel. Aunque la artista no estuvo presente físicamente, envió un emotivo mensaje en video proyectado sobre el emblemático monumento, acompañado de un espectáculo de luces.

“En los últimos años, cada día que ha pasado, he sentido vuestras oraciones y apoyo, vuestra amabilidad y vuestro cariño. Me habéis ayudado de maneras que no puedo ni describir, y soy realmente afortunada de contar con vuestro apoyo”, expresó.

La cantante añadió con entusiasmo:

“Este año, recibo el mejor regalo de cumpleaños de mi vida… ¡Tengo la oportunidad de veros, de actuar para vosotros una vez más en París, a partir de septiembre! Me siento bien, fuerte, emocionada, obviamente un poco nerviosa, pero sobre todo, ¡estoy agradecida a todos vosotros!”.

Fechas confirmadas

Los conciertos se llevarán a cabo en el Paris La Défense Arena, siendo su primera serie importante de presentaciones en vivo desde 2022. Las fechas anunciadas son:

  • Sábado 12 de septiembre
  • Miércoles 16 de septiembre
  • Sábado 19 de septiembre
  • Miércoles 23 de septiembre

De acuerdo con la producción, los espectáculos incluirán sus más grandes éxitos en francés e inglés, en un recorrido por su trayectoria musical.

Regreso tras una dura batalla de salud

El regreso de Dion ocurre después de que en 2022 revelara que padecía el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que le provocó rigidez muscular y la obligó a cancelar sus presentaciones de manera indefinida.

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En un mensaje reciente a sus seguidores, la artista aseguró que su estado ha mejorado: “Quiero que sepan que estoy muy bien, cuidando mi salud y sintiéndome bien”.

Un regreso esperado por millones

La cantante, con más de 260 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, había prometido regresar a los escenarios pese a su diagnóstico.

En 2024, reapareció de manera memorable durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó desde la Torre Eiffel ante millones de espectadores en todo el mundo.

Además, su documental I Am: Celine Dion mostró una mirada íntima a su lucha contra la enfermedad y su determinación por volver a cantar.

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“Incluso en mis momentos más difíciles, estuviste ahí para mí. Me has ayudado de maneras que no puedo describir”, dijo la artista a sus fans.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Céline Dion alcanzó la fama internacional tras ganar el Festival de Eurovisión en 1988, y consolidó su legado con éxitos globales como “My Heart Will Go On”, tema principal de la película Titanic.


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