Chappell Roan deslumbra en su debut en México ante 80 mil fans
Chappell Roan contó que lleva 55 días en Duolingo aprendiendo español, pero se sintió muy avergonzada para decirla en su primer concierto en México
Chappell Roan dejó una marca imborrable en la Ciudad de México con su primer concierto en el país, realizado la noche de este sábado 15 de noviembre de 2025.
La interprete de "Good luck, babe!" cerró su gira Visions of Damsels & Other Dangerous Things ante más de 80 mil asistentes, confirmando su estatus como uno de los fenómenos globales más vibrantes del momento.
La presentación, con un set de 90 minutos, combinó teatralidad, energía y una conexión emocional que cautivó al público.
Roan deslumbró con vestuarios inspirados en su estética camp y queer, coreografías precisas y una producción visual que incluyó proyecciones medievales, explosiones de confeti y luces que envolvieron todo el escenario.
Canciones como “HOT TO GO!”, “Good Luck, Babe!” y “Pink Pony Club” desataron euforia colectiva.
Chappell Roan cantando “Good Luck, Babe!” En el Corona Capital 2025 pic.twitter.com/fWIlhTLFLV— Indie 505 (@Indie5051) November 16, 2025
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la artista confesó que llevaba “55 días en Duolingo” aprendiendo español y que había practicado una frase, aunque estaba “muy avergonzada para decirla”.
Chappell Roan talking to the crowd at Corona Capital in Mexico City tonight:— best of chappell roan (@bestofchappell) November 16, 2025
“I’m on day 55 of my duolingo for spanish, and I practiced saying that sentence in spanish, and I’m too embarrassed to try and speak it.” pic.twitter.com/kJtQFSNAww
Su gesto, tierno y espontáneo, reforzó la conexión con el público mexicano, que respondió con risas, aplausos y un coro masivo que acompañó cada tema.
El show incluyó lo más esencial de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess y algunos adelantos de su próximo material.
El impacto musical de Roan ha crecido exponencialmente gracias a su mezcla de pop audaz, vulnerabilidad emocional y letras honestas sobre amor, identidad y autoaceptación. Sus éxitos globales, como “Good Luck, Babe!”, con más de 1.5 mil millones de streams, la han consolidado como una de las voces más originales del pop contemporáneo.
Su sonido, potenciado por productores como Dan Nigro, productor también de Olivia Rodrigo, combina synth-pop, electrónica y toques folk que la distinguen dentro del género.
