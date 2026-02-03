Stray Kids lleva su gira 2025 a la pantalla grande con documental

La locura que la banda de K-pop Stray Kids desató en cada uno de sus conciertos en el 2025, ahora podrá vivirse en el cine gracias a Stray Kids: The dominATE Experience, una película documental que llevará al público a una de sus presentaciones, pero también a todo lo que pasa tras bambalinas.

La cinta, filmada durante los conciertos que el grupo ofreció en el SoFi Stadium de Los Ángeles, incluye imágenes del concierto, así como material exclusivo detrás de cámaras y entrevistas con cada uno de los integrantes.

Stray Kids, conformada en 2017 como resultado de un reality show en Corea, está formada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmine e I.N., quienes han recorrido un gran número de ciudades alrededor del mundo con sus conciertos, incluyendo dos presentaciones sold out en Ciudad de México en abril del 2025.

Ahora, sus fans podrán ver todo el proceso creativo detrás de cada presentación a través de esta experiencia cinematográfica que se sentirá más cercana gracias a que se filmó con calidad IMAX.

La cinta fue dirigida por Paul Dugdale, mientras que la parte documental de entrevistas estuvo a cargo de Farah Khalid; esta dupla es reconocida por producir espectáculos musicales de alto nivel, lo que promete una experiencia inmersiva para todos los fanáticos que vayan al cine.

“Este trabajo mostrará no solo el espectáculo de Stray Kids, sino también el talento, la disciplina y el impacto global que ha tenido el grupo y cada uno de sus integrantes.

Las proyecciones iniciarán el 5 de febrero en salas de cine IMAX; la preventa de boletos ya está disponible.

Comentarios