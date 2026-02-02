El primer concierto de BTS tras 4 años se podrá ver en streaming

Después de cuatro años, BTS está de regreso en los escenarios, lo que significa emoción en el fandom global de la boyband, y es por esto que su primer concierto tras su pausa será transmitido por Netflix el próximo 21 de marzo, en directo y a nivel global.

De acuerdo con la plataforma de streaming, "el septeto regresa de manera muy esperada a los escenarios para actuar en directo a nivel mundial en Netflix, incluido en todos los planes", anunció la plataforma en su sitio web de noticias Tudum.

El concierto se realizará en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de la capital surcoreana, apenas un día después del esperado lanzamiento de su nuevo álbum "Arirang".

La elección de Corea del Sur como el escenario para su primer concierto tras cuatro años de pausa va en línea con el título del nuevo proyecto, "Arirang", una alusión a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo de identidad y unión nacional.

Durante este concierto, BTS interpretará temas del nuevo álbum, su primero desde "Proof" de 2022, según Netflix, mientras que el concierto servirá como antesala de su gira mundial, la más grande en la historia del K-pop, que arrancará el 9 de abril en la ciudad surcoreana de Goyang e incluirá paradas en América Latina y España, entre otras regiones.

La plataforma de streaming también anunció el estreno, el 27 de marzo, del documental "BTS: "THE RETURN", centrado en el regreso del grupo, que abordará el proceso creativo del nuevo álbum y el reencuentro de los siete integrantes tras completar el servicio militar obligatorio, periodo que motivó la pausa de sus actividades conjuntas.

