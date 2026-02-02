Podcast
Nodal volverá a República Dominicana con concierto

El cantante de regional mexicano se presentará el 4 de abril en Altos del Chavón como parte del Pa’l Cora Tour, con repaso por sus mayores éxitos

  02
  Febrero
    2026

Christian Nodal regresará el sábado 4 de abril a la República Dominicana con un concierto como parte de su gira internacional 'Pa’l Cora Tour' en el emblemático escenario de Altos del Chavón (este), anunció este lunes la promotora del espectáculo.

El cantante mexicano realizará un recorrido por los temas más destacados de su carrera, interpretando éxitos como "Dime Cómo Quieres", "Ya no somos ni seremos", "Adiós amor", "Botella tras botella", "De los besos que te di", "No te contaron mal" y "Probablemente".

Los responsables de la producción del concierto, la empresa CMN y el empresario Gamal Haché, aseguraron que "el público disfrutará de un concierto de alto nivel, con una cuidada puesta en escena, sonido de primera y una experiencia musical pensada para el disfrute de toda la fanaticada".

De acuerdo con la promotora, el anfiteatro de Altos del Chavón "se ha consolidado como uno de los escenarios más prestigiosos del Caribe, albergando presentaciones memorables de destacados artistas nacionales e internacionales".

Nacido en Caborca (Sonora), Nodal, ganador de múltiples premios, ha fusionado los sonidos clásicos de la música mariachi con el acordeón para crear el "mariacheño", un término que él mismo acuñó.


