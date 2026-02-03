Podcast
Tamaulipas

Presencia de la Policía Estatal disuade delitos en el altiplano

Alrededor de 180 elementos de la corporación estatal son los encargados de realizar recorridos de vigilancia por los cinco municipios del altiplano tamaulipeco

  • 03
  • Febrero
    2026

La presencia de la policía estatal en el altiplano tamaulipeco ha logrado disuadir la comisión de delitos en la zona, según informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero. 

policia-estatal-disuade-delitos-altiplano-tamaulipeco.jpg

Dijo que el número 911 ha sido fundamental para reportar incidentes y atenderlos con prontitud.

Renovación de Unidades

Pancardo Escudero reconoció que las unidades de la policía estatal necesitan renovación y se comprometió a trabajar para que estén en óptimas condiciones. 

"Nuestros vehículos ya tienen desgaste y haremos lo posible para que estén al cien en los recorridos".

policia-estatal-disuade-delitos-altiplano-tamaulipeco.jpg

Fuerza de Seguridad

Actualmente, hay 180 elementos de la policía estatal que realizan recorridos por los cinco municipios del altiplano tamaulipeco. 

"Es suficiente hasta el momento porque se ha mantenido la seguridad en la zona, pero de haber necesidad tenemos fuerza suficiente en la capital para que acuda de inmediato y si es necesario, se enviarán refuerzos incluyendo helicópteros”, afirmó Pancardo Escudero.


