Escena

Russell Brand se enfrenta a dos nuevas acusaciones de abuso

La Fiscalía presentó dos nuevos cargos contra Russell Brand, incluido uno por violación, elevando a siete las acusaciones en su contra

  • 23
  • Diciembre
    2025

Las autoridades del Reino Unido anunciaron el 23 de diciembre de 2025 nuevos cargos contra el comediante y actor Russell Brand, de 50 años, por un delito de violación y otro de agresión sexual.

Estas acusaciones se añaden a los cinco cargos previos que enfrenta desde abril de este año.

Siete cargos vinculados a seis mujeres

Con estas nuevas imputaciones, Brand ahora enfrenta un total de siete cargos relacionados con denuncias presentadas por seis mujeres distintas.

EH UNA FOTO - 2025-12-23T124445.356.jpg

Los hechos investigados abarcan presuntos incidentes ocurridos entre 1999 y 2009, tanto en el Reino Unido como en otros contextos asociados a su carrera pública.

Origen de la investigación

La investigación es encabezada por la Policía Metropolitana de Londres y comenzó en septiembre de 2023, tras un reportaje conjunto del programa Dispatches de Channel 4 y The Sunday Times, en el que se expusieron múltiples denuncias de agresión sexual, violación y abuso emocional.

EH UNA FOTO - 2025-12-23T124511.604.jpg

Fiscalía autoriza nuevas imputaciones

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) autorizó los nuevos cargos tras revisar la evidencia reunida.

El detective jefe Tariq Farooqi informó que las denunciantes reciben apoyo especializado y que la investigación continúa abierta.

Brand se declaró no culpable de los cargos iniciales en mayo de 2025 y ha negado de manera consistente todas las acusaciones.

En declaraciones previas, afirmó que sus relaciones fueron consensuadas y ha señalado que las denuncias forman parte de una persecución mediática y política.


