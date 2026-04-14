Justin Bieber arrasa en Spotify tras participar en el Coachella

Justin Bieber sigue manteniéndose como uno de los artistas más importantes de la música y su actuación en el festival Coachella 2026 respalda este hecho.

Y es que, después de su participación en el festival el pasado fin de semana, el cantante canadiense posicionó 21 canciones en el Top 200 Global de Spotify, siendo la mayor cantidad lograda por un artista después de presentarse en el Coachella.

Además de esto y de acuerdo con datos de la plataforma obtenidos por el medio Variety, Bieber alcanzó el número 1 de la lista Global Top Artist gracias a que su catálogo, el cual superó las 77 millones de reproducciones en 24 horas.

Los temas que más le ayudaron en este aumento fueron "Beauty and a Beat", que se colocó en el puesto número 3; su sencillo "Baby", que lo catapultó a la fama internacional en 2010, y "Daisies", en el número 16.

Como si esto fuera poco, su participación en Coachella y su álbum 'SWAG' aumentaron un 80 % en Estados Unidos en lo que va de semana.

Fue el pasado fin de semana que Justin se presentó e hizo su regreso a los grandes escenarios en el festival, en donde, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet.

Y es que su regreso a los grandes escenarios no sucedía desde su "Justice World Tour" de 2022.

Con una presentación como headliner en el escenario principal este sábado, Bieber podrá hacer crecer aún más estas marcas.

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