La momia regresa al cine convertida en terror extremo

La leyenda de la momia llega nuevamente a la pantalla grande, pero ahora no es una comedia ni una película de aventuras; la versión del director Lee Cronin es terror y body horror en la máxima expresión.

"La posesión de la momia" gira alrededor de la desaparición de la hija de un periodista en el desierto. Años después, la joven reaparece de forma inesperada, pero lo que debería ser un feliz reencuentro familiar se presenta como una pesadilla.

Cronin, experto en cintas de terror, dijo que tenía mucho tiempo queriendo abordar a la momia, pero no había dado con la historia adecuada, hasta ahora, en donde no es una momia común y corriente; es alguien que, antes de aterrorizar, era querida por todos.

"Supongo que confío en mi instinto y ahora tengo algo bueno que contar. Aquí presentamos un caso de momificación, pero mientras vemos por qué le pasó, también sabremos que la momia alguna vez fue un ser querido y que se momificó por algo que no es lo usual”, explicó el director.

La película, que llega producida por Blumhouse y Atomic Monster, dos de los estudios más influyentes del terror actual, tiene un elenco encabezado por Jack Reynor y Laia Costa, además de May Calamawy, Verónica Falcón y Natalie Grace, entre otros.

Reynor señaló que lo más atractivo de esta versión de la momia es el hecho de que es totalmente diferente a lo hecho por Brendan Fraser.

“Esta momia es para los amantes del género de terror; van a sentir que están viendo una película japonesa de fantasmas vengativos”, afirmó.

El director destacó que la cinta no solo es el espectáculo de una figura mítica atacando en la pantalla, es un relato emocional, lleno de tensión, miedo a lo desconocido y la fractura de los vínculos familiares.

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