Que Fiscalía investigue a tránsito involucrado en ejecución: Kuri

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) deberá determinar si el agente de tránsito que detuvo al sinaloense de 26 años, quien fue ejecutado frente al complejo de lujo Arboleda, tuvo alguna responsabilidad, “poniéndoselo” a los delincuente o si, de plano, sólo se trató de una coincidencia, señaló el secretario de Seguridad de San Pedro, José Luis David Kuri.

En entrevista con El Horizonte, David Kuri, afirmó que si el elemento de tránsito no repelió el ataque fue porque entró “en shock” por lo que no hubo reacción hasta que el agresor huyó del lugar.

Hasta el momento, dijo el funcionario, el elemento tiene sus pruebas de confianza “a salvo”, pero dijo que la corporación está un proceso de “purificación” y han dado de baja a 120 elementos.

Y es que después de la ejecución del joven identificado como Juan Carlos García Núñez, de 26 años, al frente de la zona de Arboleda, trascendió que previo al ataque fue interceptado por el uniformado, quien no reaccionó tras el atentado.

“Está a disposición de la fiscalía, que es el que se encarga de hacer toda la investigación correspondiente, ellos ya nos dirá a nosotros realmente lo contundente, si hay o no hay responsabilidad de un elemento o no".

“Como siempre lo hemos hecho, o sea siempre que ha pasado algo con mis elementos, yo lo colaboro prácticamente con Fiscalía y ya ellos determinarán si hay los elementos correspondientes, pues ellos nos dirán a nosotros".

“La corporación siempre siempre te lo hemos dicho, estamos en una de purificación, llevo más de 120 elementos que he dado de baja y seguiré dando de bajas por si no pasan las pruebas de nosotros o de confianza".

“Ahorita el elemento tiene sus pruebas, no hay ningún problema, está certificado, pero pues no sabemos todavía, ya fiscalía nos dirá lo contundente”, indicó.

David Kuri reveló que el ejecutado estuvo preso en Sinaloa, de donde es originario, por robo con violencia, pero que quedó en libertad y que en San Pedro trabajaba como escolta y chofer de una persona y sus hermanos, quienes el pasado lunes, llegaron ayer al sitio, también trabajan con la misma persona.

El funcionario afirmó que García Núñez tenía su credencial del INE con domicilio en la colonia,Vista Hermosa, de Monterrey, pero vivía en Guadalupe, y que todos sus documentos están domiciliados en Nuevo León, como tarjeta de circulación, pero tenía una licencia de conducir de Chiapas.

Hasta el momento, no hay indicios de que el fallecidos tenga ligas con algún grupo del crimen organizado, que podría apuntar a un ajuste de cuentas, pero se le dejó a la Fiscalía determinarlo.

“No tengo yo ahorita la información adecuada por el tema del sigilo como se está manejando, pero lo que tenemos es de que él estuvo recluido en un penal en Sinaloa por asalto a mano armada, lógico que fue liberado, por eso estaba aquí."

“Tenemos por gente de inteligencia que tenía su domicilio en Guadalupe, pero ahorita ya con las investigaciones de la Fiscalía, que ya contundentes dirán que posiblemente a lo mejor sea en Monterrey también que tenía domicilio, nosotros la inteligencia que tenemos, él tenía también en Chiapas tenía una, o sea el Señor ya venía con un tema medio especial”, añadió David Kuri.

David Kuri también explicó que el confía en su corporación, y que si el agente vial no combatió a los sicarios fue porque entró “en shock”

“Prácticamente él entró en un 'shock- pánico' al escuchar, cuando él se voltea, escuchó los balazos por lo que hizo fue resguardarse para determinar que a la mejor no lo fueran a agredir a él y ya posteriormente pues cuando reacciona pues ya ya había pasado todo”, indicó el funcionario.

Afirma que no hay grupos del crimen organizado en San Pedro

Según el Secretario, en San Pedro ya no opera ningún grupo de la delincuencia organizada de los 23 que había cuando llegó Mauricio Fernández Garza, entre ellos los más grandes pues afirmó que ya a todos ya los sacaron.

“Cuando llegué al municipio encontré 23 grupos y los cuales se tuvieron que salir porque somos cero tolerancia en el tema; en San Pedro el que la debe y la hace y la paga".

“En este momento, créeme que vamos a hacer lo todo lo posible para que encontrar el responsable del hecho”, indicó.

Comentarios