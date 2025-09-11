Cerrar X
Escena

Confirma Nicki Nicole su romance con Lamine Yamal

La cantante Nicki Nicole confirmó públicamente su relación con Lamine Yamal durante un evento de moda en Barcelona, despejando rumores sobre una ruptura

Después de varias semanas de especulaciones, Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona.

La cantante argentina habló abiertamente durante un desfile organizado por la marca Desigual en Barcelona, donde expresó: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Sus palabras pusieron fin a los rumores que rodeaban a la pareja.

La rosarina de 25 años también destacó lo bien que se siente en la ciudad catalana, donde combina compromisos artísticos con su vida personal.

“Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, dijo.

En el evento compartió escenario con figuras como Becky G, consolidando su proyección internacional.

Días antes, la relación ya había sido confirmada de manera indirecta. Tras la victoria de España 6-0 ante Turquía en las Eliminatorias Europeas, un video de Nico Williams en el vestuario mostró a Yamal con una foto junto a Nicki como fondo de pantalla.

Con una sonrisa, el futbolista besó la cámara, gesto que su compañero acompañó con la frase: “Mi chaval está in love”.

La historia entre ambos salió a la luz el 25 de agosto, cuando Yamal compartió en Instagram una foto celebrando el cumpleaños número 25 de la artista con rosas y globos.

Desde entonces, se les ha visto en Mónaco, Ibiza y en partidos del Barça, donde Nicki lució la camiseta blaugrana con el dorsal 10.

La cantante incluso estuvo presente en el cumpleaños número 18 del jugador, reforzando las sospechas de un vínculo que hoy ya es oficial.


