Muere_Andres_Turnes_voz_de_Anthony_y_Terry_en_Candy_Candy_a47cda14da
Escena

Muere Andrés Turnes, voz de Anthony y Terry en Candy Candy

Turnes fue una de las voces más reconocidas del anime en español, marcando a varias generaciones que crecieron con la televisión abierta en América Latina

  • 27
  • Diciembre
    2025

El doblaje latinoamericano volvió a vestir de luto a la industria del anime clásico tras el fallecimiento de Andrés Turnes, actor argentino que dio voz a personajes emblemáticos de Candy Candy. Aunque su muerte ocurrió el 21 de diciembre, la noticia fue confirmada días después, generando reacciones entre seguidores de la serie estrenada entre 1976 y 1979.

Turnes tenía 88 años y fue una de las voces más reconocidas del anime en español. Su trabajo marcó a varias generaciones que crecieron con historias transmitidas por la televisión abierta en América Latina, especialmente aquellas vinculadas al drama animado japonés.

¿A qué personajes dio voz Andrés Turnes en Candy Candy?

Dentro de Candy Candy, Andrés Turnes interpretó a Anthony Brower Ardley y Terence “Terry” Grandchester, dos figuras centrales en la historia de la protagonista. Además, prestó su voz a Albert en sus primeras apariciones y a Tom, amigo cercano de Candy desde el Hogar de Pony hasta su adultez.

Su participación permitió consolidar la identidad de los personajes en la versión latinoamericana, que se convirtió en una de las más recordadas por el público hispanohablante.

Trayectoria de Andrés Turnes en teatro y cine

Más allá del doblaje, Turnes desarrolló una extensa carrera en los escenarios, con más de 200 puestas en escena teatrales. En el ámbito cinematográfico participó en producciones como Los hermanos (1965), Tengo calle (1981) y Ángel, la diva y yo (1999).

También fue la voz principal del protagonista en el anime Jet Marte (1977), ampliando su presencia dentro del doblaje japonés adaptado al español.

El doblaje latino despide a diversos actores este 2025

La muerte de Turnes ocurrió apenas diez días después del fallecimiento de Susana Klein, cantante de los temas de apertura y cierre de Candy Candy en su versión para Latinoamérica, lo que reforzó el sentimiento de pérdida entre los seguidores de la serie.

Durante 2025, la industria despidió a referentes como Iliana de la Garza, Maythe Guedes, Amparo Garrido y Gabriela Michel. A nivel internacional, también se registraron los decesos de Takaya Hashi y Marcelo Armand, figuras vinculadas a franquicias de alcance global.


