Tamaulipas

Investigan muerte de capibara recién ingresado a Tamatán

Autoridades atribuyen el fallecimiento a estrés por adaptación, mientras surgen cuestionamientos sobre los protocolos y la atención veterinaria en el recinto

  27
  Diciembre
    2025

El fallecimiento de un capibara macho en el Zoológico Tamatán, ocurrido poco tiempo después de su incorporación al recinto, abrió cuestionamientos sobre los protocolos de adaptación y el manejo de fauna silvestre en este espacio administrado por la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

La dependencia informó que la muerte se debió a complicaciones derivadas del proceso de adaptación, asociadas a un alto nivel de estrés por el cambio de hábitat.

El comunicado oficial señala que la valoración fue realizada por el médico veterinario responsable y que el organismo mantiene su compromiso con el bienestar animal. No obstante, el caso generó dudas sobre la preparación del equipo del zoológico y las condiciones bajo las cuales se realizó el traslado e integración del ejemplar.

El proceso de adaptación de fauna silvestre

De acuerdo con especialistas en manejo de fauna, el traslado de especies como el capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) implica protocolos específicos para reducir el estrés. Estos incluyen periodos de cuarentena, monitoreo constante, adaptación gradual al nuevo entorno y control de estímulos externos.

La Comisión de Parques y Biodiversidad no detalló en su comunicado cuánto tiempo llevaba el ejemplar en el zoológico ni las condiciones específicas de su proceso de adaptación, información que suele ser clave para evaluar si los lineamientos técnicos fueron suficientes.

Capacidad operativa del Zoológico Tamatán

El Zoológico Tamatán es uno de los recintos más conocidos de Tamaulipas y alberga diversas especies bajo resguardo estatal. A lo largo de los años, ha sido escenario de traslados, nacimientos y bajas de animales, algunos de los cuales han generado atención pública.

El fallecimiento del capibara reabre el debate sobre si el personal cuenta con recursos, capacitación y condiciones adecuadas para recibir especies que requieren cuidados especializados, particularmente aquellas que no son nativas de la región.

El estrés: factor determinante en la adaptación de una capibara

En el comunicado difundido, la autoridad atribuye el deceso a un alto nivel de estrés relacionado con el cambio de hábitat. Este factor es reconocido en la literatura veterinaria como una de las principales causas de complicaciones en animales trasladados, especialmente cuando no logran adaptarse a nuevas condiciones de espacio, clima o interacción.

Sin embargo, el estrés suele ser un riesgo previsto dentro de los protocolos de manejo, por lo que su aparición también lleva a cuestionar si las medidas preventivas fueron suficientes o si existieron limitaciones operativas.

 

 


