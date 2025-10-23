Cerrar X
soda_estereo_mexico_gira_e9315db455
Escena

Confirma Soda Stereo conciertos en México con gira 'Ecos'

La icónica banda argentina presentará su tour 'Soda Stereo Ecos' en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, usando registros de Cerati

  • 23
  • Octubre
    2025

La legendaria banda argentina Soda Stereo confirmó este jueves su nueva gira por México, denominada “Soda Stereo Ecos”, la cual recorrerá Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A través de sus redes sociales, el grupo aclaró que no se trata de un tributo ni un homenaje, ni habrá invitados o cantante nuevo.

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”, indicaron.

La gira iniciará el 14 de abril en Ciudad de México, continuará el 18 de abril en Guadalajara y cerrará el 21 de abril en Monterrey.

Innovación tecnológica para revivir a Cerati

El núcleo de “Ecos” se basa en tecnología avanzada que permite recrear la voz y guitarra de Gustavo Cerati a partir de registros de sus últimas giras, sincronizándose con la base rítmica en vivo de Alberti y Bosio.

Los productores enfatizan que no se trata de un holograma ni de un avatar de inteligencia artificial, sino de una experiencia inmersiva que respeta la autenticidad del sonido original.

El espectáculo está diseñado para estadios cerrados y contará con un campo de pie para fomentar la energía y dinamismo de un concierto tradicional.

Antes de llegar a México, Soda Stereo realizará presentaciones en Argentina y Chile, preparando el terreno para este esperado regreso.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
cancion_mundial_2026_0ad71b2994
Presentan 'Somos Más', canción oficial del Mundial 2026
kim_kardashain_cerebral_d4883c2c69
Revela Kim Kardashian que sufrió un aneurisma cerebral
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_33_16_PM_3ceffaf338
Recibe Miguel Flores a cónsul de Canadá para fortalecer relación
dhs_9f9add472b
Clausuran taller involucrado en incendio de colonia Zimix
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×