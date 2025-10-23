Confirma Soda Stereo conciertos en México con gira 'Ecos'

La legendaria banda argentina Soda Stereo confirmó este jueves su nueva gira por México, denominada “Soda Stereo Ecos”, la cual recorrerá Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A través de sus redes sociales, el grupo aclaró que no se trata de un tributo ni un homenaje, ni habrá invitados o cantante nuevo.

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”, indicaron.

La gira iniciará el 14 de abril en Ciudad de México, continuará el 18 de abril en Guadalajara y cerrará el 21 de abril en Monterrey.

Innovación tecnológica para revivir a Cerati

El núcleo de “Ecos” se basa en tecnología avanzada que permite recrear la voz y guitarra de Gustavo Cerati a partir de registros de sus últimas giras, sincronizándose con la base rítmica en vivo de Alberti y Bosio.

Los productores enfatizan que no se trata de un holograma ni de un avatar de inteligencia artificial, sino de una experiencia inmersiva que respeta la autenticidad del sonido original.

El espectáculo está diseñado para estadios cerrados y contará con un campo de pie para fomentar la energía y dinamismo de un concierto tradicional.

Antes de llegar a México, Soda Stereo realizará presentaciones en Argentina y Chile, preparando el terreno para este esperado regreso.

Comentarios