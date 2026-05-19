The Mandalorian y Grogu saltan del streaming a la pantalla grande

En 2019, Grogu, un tierno personaje, debutó en el universo Star Wars como serie de streaming; tres temporadas después, salta a la pantalla grande con el objetivo de que las nuevas generaciones se emocionen al ver su historia… tal y como los abuelos y papás lo hicieron cuando las primeras películas de la saga fueron estrenadas.

"Star Wars: The Mandalorian y Grogu" presentan cómo “Baby Yoda” sigue entrenándose con su padre adoptivo, Din Djarin, quien ahora no solo debe proteger al pequeño, sino que también tiene que enseñarle todo lo que necesita para enfrentar el futuro que le espera en una galaxia que aún intenta recuperarse de las cenizas del Imperio.

Dirigida por Jon Favreau, quien también es creador de la serie, la película reúne a un elenco encabezado por Pedro Pascal como The Mandalorian, además de Sigourney Weaver como la Coronel Ward y Jeremy Allen White como Rotta el Hutt; además, el legendario director Martin Scorsese hace un “cameo” al prestar su voz a un comerciante ardenniano.

“La base de la historia es ver cómo la relación con los hijos cambia a medida que maduran y asumen otro rol. Creo que eso es parte de lo que pudimos explorar con mayor profundidad en esta película: Din Djarin sabe que la especie de Grogu vive muchísimos años y quiere asegurarse de que esté preparado para los desafíos que le esperan”, indicó Favreau.

El director señaló que los seguidores de la serie verán un cambio generacional en la historia.

“Grogu deja de ser solo el personaje adorable, para evolucionar”, afirmó. “Desde que la serie se inició, en cada temporada le añadimos más capacidades. Ahora puede sumergirse, escalar y usar la Fuerza. Ya no es solo un personaje al que hay que rescatar. Ahora trabaja codo con codo con su padre como aprendiz mandaloriano”.

Favreau está convencido de que la cinta también será una buena historia para aquellos que no conocen a Grogu e incluso para quienes apenas se iniciarán en el mundo de Star Wars.

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