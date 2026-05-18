'Spider-Noir' llevará a Spider-Man al cine negro con Nicolas Cage

El universo de Spider-Man tomará un rumbo más oscuro con “Spider-Noir”, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que trasladará al héroe a la Nueva York de los años 30 bajo una estética inspirada en el cine negro.

El creador de la producción, Oren Uziel, explicó que el proyecto busca alejarse de las fórmulas tradicionales de los superhéroes mediante una propuesta más artística y arriesgada.

Una versión distinta y más oscura de Spider-Man

Uziel reveló que la serie fue concebida originalmente para filmarse en blanco y negro, aunque también contará con una versión a color para su lanzamiento.

En esta historia, Nicolas Cage interpretará a Ben Reilly, un detective privado que abandonó su identidad como Spider después de perder al amor de su vida.

Sin embargo, el regreso de villanos como “Sandman” y “Tombstone”, además de personajes como “Gata Negra”, lo obligarán a retomar el camino del héroe.

La serie explorará temas sociales y humanos

Además de su tono detectivesco, “Spider-Noir” abordará temas como la discriminación hacia las personas diferentes, ya sea por su origen o por sus habilidades sobrenaturales.

La producción también mostrará una dimensión más humana de los villanos y pondrá énfasis en el valor de las personas comunes dentro de este universo.

Personajes como Robbie Robertson y Janet acompañarán a Ben Reilly, demostrando que no se necesitan poderes para enfrentar situaciones extremas.

Para Oren Uziel, la intención siempre fue construir una versión distinta de Spider-Man, apostando por una narrativa más artística dentro del género de superhéroes.

¿Cuándo se estrena “Spider-Noir”?

La serie llegará el próximo 27 de mayo a la plataforma Amazon Prime Video, donde buscará conquistar a los seguidores del universo de Spider-Man con una propuesta más madura y visualmente distinta.

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