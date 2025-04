Confirman reparto para películas biográficas de 'The Beatles'

El proyecto de Sam Mendes sobre las películas biográficas de The Beatles es uno de los más esperados en el mundo del cine, se trata de The Beatles "A Four Film Cinematic Event", un conjunto de cuatro filmes que narrarán la vida y legado de los Fab Four desde las perspectivas individuales de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Aunque las cintas están diseñadas para funcionar de manera independiente, juntas forman una narrativa completa que abarca desde los inicios de la banda en Liverpool hasta su disolución en 1970, e incluso algunos momentos clave de sus carreras solistas.

Reparto y sinopsis de cada película

Cada una de las cuatro películas se centrará en un miembro de The Beatles, explorando su vida, su rol en la banda y su impacto en la música y la cultura.

Durante varios meses hubo rumores de los posibles actores que le darían vida a estos icónicos personajes, pero este lunes finalmente confirmaron a los miembros elegidos.

Paul Mescal, conocido por su papel en "Gladiator II" interpretará a Paul McCartney; Harrison Dickinson, el británico famoso por sus películas de género dramático como "El triángulo de la tristeza", dará vida a John Lennon; Joseph Quinn, el actor aclamado por su personaje en "Stranger Things", será George Harrison y Barry Keoghan, conocido por "Saltburn" se pondrá en la piel de Ringo Star.

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



Harris Dickinson (John Lennon)

Paul Mescal (Paul McCartney)

Barry Keoghan (Ringo Starr)

Joseph Quinn (George Harrison)



In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

John Lennon (Harris Dickinson):

Esta película se centrará en la complejidad emocional de Lennon, desde su infancia marcada por la pérdida hasta su evolución como artista y activista. Se espera que explore su relación con Yoko Ono, su lucha interna con la fama y su papel como el "líder" carismático de la banda. La cinta podría incluir momentos icónicos como la creación de "Imagine" y su activismo por la paz.

Paul McCartney (Paul Mescal):

El filme sobre McCartney destacará su optimismo y su genio melódico, pero también las tensiones que enfrentó con Lennon y su necesidad de probarse a sí mismo fuera de la sombra de su compañero.

Probablemente se centre en la creación de canciones como "Let It Be" y "Hey Jude", así como en su transición a Wings tras la separación de la banda.

George Harrison (Joseph Quinn):

La película de Harrison se adentrará en su lado espiritual y su evolución como composito. Se espera que aborde su viaje a la India, su conexión con la música y la filosofía oriental, y la creación de temas como "Something" y "While My Guitar Gently Weeps".

También podría tocar su vida post-Beatles con el éxito de All Things Must Pass.

Ringo Starr (Barry Keoghan):

La cinta de Starr ofrecerá una mirada más ligera y cálida, mostrando su papel como el "pegamento" emocional de la banda.

Explorará su humor, su lealtad y su perspectiva única como el miembro menos conflictivo. Se espera que incluya momentos como su interpretación de "Yellow Submarine" y su carrera como actor y músico solista.

Se espera que las películas de The Beatles se estrene simultáneamente en abril de 2028.

Existen rumores de que las cuatro cintas se lanzarán el mismo día, aunque no se han publicado detalles exactos del estreno.

Comentarios