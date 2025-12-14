Podcast
Nuevo León

Refuerza San Pedro coordinación de seguridad rumbo a Mundial 2026

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron recorridos y acordaron acciones de seguridad en San Pedro rumbo al Mundial 2026

  • 14
  • Diciembre
    2025

Autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo en la que participó la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, con el objetivo de fortalecer la planeación y la coordinación interinstitucional de cara al Mundial de Futbol 2026.

Supervisión de sedes y logística

Como parte de la jornada, se realizaron visitas de supervisión y logística en diversos hoteles del municipio que fungirán como sedes de hospedaje para selecciones de futbol y visitantes internacionales que arribarán a la región con motivo del evento deportivo.

Trabajo conjunto en materia de seguridad

El secretario de Seguridad Pública de San Pedro, José Luis David Kuri, destacó que se mantiene un trabajo coordinado con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con el propósito de implementar las mejores prácticas en materia de seguridad y garantizar un evento internacional seguro, ordenado y en un ambiente de paz.

En la reunión y los recorridos participaron autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional; por parte del Gobierno del Estado, Jorge Ron, director del C5; así como autoridades municipales de San Pedro, encabezadas por el secretario de Seguridad Pública, quienes refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente rumbo al Mundial 2026.

Las autoridades coincidieron en que continuarán los trabajos de preparación para llegar a las fechas del evento con condiciones óptimas de seguridad, atención y logística.


