Escena

Conmueve Rihanna en Instagram con el nacimiento de su tercer bebé

Rihanna y A$AP Rocky anunciaron el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre, con una serie de imágenes en Instagram

  • 25
  • Septiembre
    2025

La cantante barbadense Rihanna y el rapero A$AP Rocky dieron a conocer este miércoles que se convirtieron en padres por tercera vez.

Su hija, Rocki Irish Mayers, nació el pasado 13 de septiembre, pero la pareja decidió compartir la noticia hasta ahora mediante una publicación en Instagram

En la primera fotografía difundida, Rihanna aparece sosteniendo a la bebé, vestida con un mameluco rosa y envuelta en mantas del mismo tono, mientras la observa con ternura.

Otra de las postales muestra un par de pequeños guantes de box en color rosa sobre una manta blanca, detalle que muchos internautas interpretaron como un guiño al apodo de Rocky.

Cabe señalar que la noticia del embarazo de la cantante ya había sido confirmada en mayo, previo a la Met Gala 2025 en Nueva York.

Rihanna posó con un atuendo azul celeste que dejaba ver su pancita, y durante el evento lució un segundo look en negro que también resaltaba su estado.

A$AP Rocky, copresidente de la gala, declaró entonces que estaban felices de compartir esa etapa con el público.

El nacimiento de la pequeña Rocki llega meses después de que el rapero fuera absuelto en febrero de cargos relacionados con armas de fuego en Los Ángeles.

Tras escuchar el veredicto, Rocky celebró abrazando a Rihanna, quien lo acompañó durante todo el proceso judicial junto a sus dos hijos mayores.

“Esta experiencia fue una locura durante cuatro años, pero ahora estoy agradecido de estar libre y de poder disfrutar de mi familia”, declaró el artista tras la sentencia.


Comentarios

