Barry Manilow anuncia que padece cáncer de pulmón

El cantante estadounidense de 82 años, Barry Manilow, anunció que padece cáncer de pulmón y que deberá realizarse una intervención quirúrgica, lo que ha provocado una reprogramación para varios de sus conciertos de enero de 2026.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el cantante nacido en Nueva York explicó que recibió el diagnóstico de manera fortuita después de pasar varias semanas con problemas respiratorios.

"Como muchos saben, pasé recientemente seis semanas con bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas", señaló Manilow, y agregó que pese a haberse recuperado y regresado a los escenarios, su médico ordenó una resonancia magnética para asegurarse de que todo estaba bien.

La prueba detectó "un punto canceroso" en su pulmón izquierdo que, según los médicos, debe ser extirpado.

En su comunicado, Manilow, lejos de estar abrumado, realizó una broma con la situación, asegurando que "no habrá quimioterapia ni radiación" Solo sopa de pollo y reposiciones de 'I Love Lucy'".

Su operación se llevará a cabo a finales de este mes y deberá guardar reposo cerca de 30 días para su recuperación tras su cirugía.

Con esto, los conciertos que tenía programados en Estados Unidos para enero se aplazarán a entre febrero y abril.

Debido a esto, el cantante pidió disculpas a sus seguidores por el cambio de fechas.

"Siento mucho que tengáis que modificar vuestros planes", escribió, al tiempo que aseguró que espera regresar a los escenarios en febrero, coincidiendo con su tradicional fin de semana de San Valentín en Las Vegas, donde mantiene una residencia permanente.

Asimismo, el artista aprovechó también para desear felices fiestas a sus seguidores y animó a todos a someterse a revisiones médicas "ante el más mínimo síntoma".

Manilow alcanzó el estrellato en la década de los 70 gracias a una serie de éxitos como "Mandy", "Copacabana" y "Can't Smile Without You", que lo catapultaron a ser una de las estrellas del pop estadounidense.

