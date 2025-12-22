Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
f5692773ceef339fd33abc7805d4bf33e58b29a9_0bdc61dde7
Escena

Barry Manilow anuncia que padece cáncer de pulmón

El cantante de 82 años anunció que se le detectó 'un punto canceroso' en su pulmón izquierdo, el cual deberá ser extirpado, lo que provocará un cambio de fechas

  • 22
  • Diciembre
    2025

El cantante estadounidense de 82 años, Barry Manilow, anunció que padece cáncer de pulmón y que deberá realizarse una intervención quirúrgica, lo que ha provocado una reprogramación para varios de sus conciertos de enero de 2026.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el cantante nacido en Nueva York explicó que recibió el diagnóstico de manera fortuita después de pasar varias semanas con problemas respiratorios.

"Como muchos saben, pasé recientemente seis semanas con bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas", señaló Manilow, y agregó que pese a haberse recuperado y regresado a los escenarios, su médico ordenó una resonancia magnética para asegurarse de que todo estaba bien.

La prueba detectó "un punto canceroso" en su pulmón izquierdo que, según los médicos, debe ser extirpado.

En su comunicado, Manilow, lejos de estar abrumado, realizó una broma con la situación, asegurando que "no habrá quimioterapia ni radiación" Solo sopa de pollo y reposiciones de 'I Love Lucy'".

Su operación se llevará a cabo a finales de este mes y deberá guardar reposo cerca de 30 días para su recuperación tras su cirugía.

Con esto, los conciertos que tenía programados en Estados Unidos para enero se aplazarán a entre febrero y abril.

Debido a esto, el cantante pidió disculpas a sus seguidores por el cambio de fechas.

"Siento mucho que tengáis que modificar vuestros planes", escribió, al tiempo que aseguró que espera regresar a los escenarios en febrero, coincidiendo con su tradicional fin de semana de San Valentín en Las Vegas, donde mantiene una residencia permanente.

Asimismo, el artista aprovechó también para desear felices fiestas a sus seguidores y animó a todos a someterse a revisiones médicas "ante el más mínimo síntoma".

Manilow alcanzó el estrellato en la década de los 70 gracias a una serie de éxitos como "Mandy", "Copacabana" y "Can't Smile Without You", que lo catapultaron a ser una de las estrellas del pop estadounidense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Hombre_enfrenta_a_tirador_armado_y_salva_vidas_en_Bondi_Beach_41bacb3880
Hombre enfrenta a tirador armado y salva vidas en Bondi Beach
IMG_5080_60920a08b2
Lanzan programa contra cáncer de pulmón en Nuevo León
f687860fcfa1f0646e273cf8433bff3cc4ca983b_6a49603633
Britney Spears responde harta a las acusaciones de su exmarido
publicidad

Últimas Noticias

congreso_coahuila_ley_extorsion_56fa89659e
Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×