Conoce qué películas están nominadas al Oscar 2026
La película Sinners encabeza la lista con 16 nominaciones, convirtiéndose en la cinta más nominada en la historia de los premios
- 22
-
Enero
2026
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones completas a los Premios Oscar 2026, correspondientes a la 98ª edición de la ceremonia, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El anuncio confirmó una edición dominada por producciones de gran escala, cine de autor y propuestas internacionales, con un claro protagonismo de las películas nominadas.
El listado posiciona a “Pecadores” (Sinners), dirigida por Ryan Coogler, como la cinta con mayor presencia, al acumular 16 nominaciones, un récord histórico en los Premios de la Academia. Le siguen “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson y producciones como “Hamnet”, “Frankenstein” y “Marty Supremo”, que concentran buena parte de las categorías principales y técnicas.
Películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026
Las producciones que compiten en la categoría central de la ceremonia, Mejor Película, son:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de tren
Estas diez películas representan distintas corrientes del cine contemporáneo, desde grandes producciones hasta relatos históricos y propuestas de autor.
Dirección, actuación principal y reparto
En la categoría de Mejor Dirección, los cineastas nominados son:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Ryan Coogler – Pecadores
Para Mejor Actor en papel principal, compiten:
- Timothée Chalamet – Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Luna azul
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
Las nominadas a Mejor Actriz son:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía
- Kate Hudson – Canción cantada en azul
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Emma Stone – Bugonia
En Mejor Actor de Reparto, los nominados son:
- Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Pecadores
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
La categoría de Mejor Actriz de Reparto incluye a:
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
- Amy Madigan – Weapons
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Elle Fanning – Valor sentimental
Guión, música y categorías creativas
Los nominados a Mejor Guión Original son:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
En Mejor Guión Adaptado compiten:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de tren
Para Mejor Banda Sonora / Partitura Original, las nominadas son:
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- Una batalla tras otra – Jonny Greenwood
- Pecadores – Ludwig Göransson
Las canciones nominadas a Mejor Canción Original son:
- “Querido yo” – Implacable
- “Dorado” – Las Guerreras Kpop
- “Te mentí” – Pecadores
- “Dulces sueños de alegría” – ¡Viva Verdi!
- “Sueños de tren” – Sueños de tren
Categorías técnicas y de producción
Las películas nominadas a Mejor Fotografía son:
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de tren
En Mejor Edición compiten:
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Para Mejor Diseño de Vestuario:
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
En Mejor Diseño de Producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Las nominadas a Mejor Sonido son:
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirāt
En Mejores Efectos Visuales:
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World Rebirth
- El autobús perdido
- Pecadores
Las películas nominadas a Mejor Maquillaje y Peinado son:
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet
- The Smashing Machine
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Animación, internacionales, documentales y cortos
En Mejor Largometraje de Animación compiten:
- Arco
- Elio
- Las Guerreras Kpop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Zootopia 2
Las nominadas a Mejor Película Internacional son:
- Brasil – El agente secreto
- Francia – Fue solo un accidente
- Noruega – Valor sentimental
- España – Sirāt
- Túnez – La voz de Hind Rajab
En Mejor Largometraje Documental:
- La solución de Alabama
- Ven a verme en la buena luz
- Cortando a través de rocas
- El vecino perfecto
- El señor Don Nadie contra Putin
Para Mejor Cortometraje Documental:
- Todas las habitaciones vacías
- Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud
- No más niños: Se fueron y se han ido
- El diablo está ocupado
- Perfectamente una extrañeza
En Mejor Cortometraje de Acción Real:
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen: Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Las nominadas a Mejor Cortometraje de Animación son:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Bears
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Finalmente, en la nueva categoría de Mejor Casting:
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
