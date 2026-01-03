Critics Choice Awards 2026: quiénes son los nominados y favoritos
La temporada de premios entra en una de sus fases más relevantes con la 31 entrega de los Critics Choice Awards, una ceremonia que funciona como termómetro clave rumbo al Oscar 2026. El evento reúne a la comunidad de la crítica especializada en cine y televisión, cuyas decisiones suelen anticipar el rumbo de los principales galardones de la industria.
La premiación es organizada por la Critics Choice Association, organismo que agrupa a más de 500 críticos de cine y televisión de EUA y Canadá. Su influencia alcanza tanto a las grandes producciones de Hollywood como al cine independiente, lo que convierte a esta gala en una referencia obligada dentro del calendario cinematográfico.
¿Cuándo y dónde se realizan los Critics Choice Awards 2026?
La ceremonia se lleva a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, y marca el inicio formal de una etapa de reconocimientos que concluirá en marzo con la entrega del Oscar. La transmisión arranca a las 18:00 horas, con la cobertura de la alfombra roja y posteriormente la premiación.
El evento puede seguirse a través de TNT y HBO Max, y es conducido por Chelsea Handler, escritora y comediante que ya ha encabezado esta gala en ediciones anteriores.
Películas y series con más nominaciones
En esta edición se entregan premios en 23 categorías de cine y 21 de televisión. La cinta “Pecadores” lidera las nominaciones con 17 candidaturas, seguida por “Una batalla tras otra”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, con 14, y “Frankenstein” con 11.
En el apartado televisivo, la serie “Adolescencia” encabeza la lista con seis nominaciones, mientras que “Nobody Wants This” suma cinco, y “Severance” junto a “The Pitt” alcanzan cuatro cada una.
Presencia mexicana en los Critics Choice Awards
La edición 2026 cuenta con cuatro representantes mexicanos. Guillermo del Toro compite con “Frankenstein” en las categorías de Película, Dirección y Guión Adaptado. Diego Luna figura como protagonista de “Andor”, nominada a Mejor Serie Drama, además de su candidatura individual.
También destaca Eugenio Derbez, productor y actor de “Acapulco”, nominada como Serie en Lengua Extranjera, así como José Antonio García en la categoría de Sonido por “Una batalla tras otra”.
Favoritos, dobles nominaciones y panorama rumbo al Oscar
Algunas producciones compiten por partida doble en categorías de actuación, como “Valor sentimental” y “Una batalla tras otra” en cine, así como “The Morning Show” en televisión. Además, nombres latinos como Wagner Moura, Benicio del Toro y Claudio Miranda figuran entre los nominados.
De cara a la recta final de la temporada, títulos como “K Pop Demon Hunters” y “Zootopía 2” aparecen como posibles ganadores, mientras la crítica define tendencias que podrían repetirse en el Oscar. La gala de los Critics Choice Awards ofrece así un adelanto clave de lo que podría dominar el cierre del ciclo cinematográfico.
