Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
critics_choice_award_donde_y_cuando_ver_nominados_y_favoritos_9f3f0e762a
Escena

Critics Choice Awards 2026: quiénes son los nominados y favoritos

La premiación es organizada por la Critics Choice Association, organismo con más de 500 críticos; esta edición cuenta con cuatro representantes mexicanos

  • 03
  • Enero
    2026

La temporada de premios entra en una de sus fases más relevantes con la 31 entrega de los Critics Choice Awards, una ceremonia que funciona como termómetro clave rumbo al Oscar 2026. El evento reúne a la comunidad de la crítica especializada en cine y televisión, cuyas decisiones suelen anticipar el rumbo de los principales galardones de la industria.

La premiación es organizada por la Critics Choice Association, organismo que agrupa a más de 500 críticos de cine y televisión de EUA y Canadá. Su influencia alcanza tanto a las grandes producciones de Hollywood como al cine independiente, lo que convierte a esta gala en una referencia obligada dentro del calendario cinematográfico.

¿Cuándo y dónde se realizan los Critics Choice Awards 2026?

La ceremonia se lleva a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, y marca el inicio formal de una etapa de reconocimientos que concluirá en marzo con la entrega del Oscar. La transmisión arranca a las 18:00 horas, con la cobertura de la alfombra roja y posteriormente la premiación.

El evento puede seguirse a través de TNT y HBO Max, y es conducido por Chelsea Handler, escritora y comediante que ya ha encabezado esta gala en ediciones anteriores.

Películas y series con más nominaciones

En esta edición se entregan premios en 23 categorías de cine y 21 de televisión. La cinta “Pecadores” lidera las nominaciones con 17 candidaturas, seguida por “Una batalla tras otra”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, con 14, y “Frankenstein” con 11.

En el apartado televisivo, la serie “Adolescencia” encabeza la lista con seis nominaciones, mientras que “Nobody Wants This” suma cinco, y “Severance” junto a “The Pitt” alcanzan cuatro cada una.

Presencia mexicana en los Critics Choice Awards

La edición 2026 cuenta con cuatro representantes mexicanos. Guillermo del Toro compite con “Frankenstein” en las categorías de Película, Dirección y Guión Adaptado. Diego Luna figura como protagonista de “Andor”, nominada a Mejor Serie Drama, además de su candidatura individual.

También destaca Eugenio Derbez, productor y actor de “Acapulco”, nominada como Serie en Lengua Extranjera, así como José Antonio García en la categoría de Sonido por “Una batalla tras otra”.

Favoritos, dobles nominaciones y panorama rumbo al Oscar

Algunas producciones compiten por partida doble en categorías de actuación, como “Valor sentimental” y “Una batalla tras otra” en cine, así como “The Morning Show” en televisión. Además, nombres latinos como Wagner Moura, Benicio del Toro y Claudio Miranda figuran entre los nominados.

De cara a la recta final de la temporada, títulos como “K Pop Demon Hunters” y “Zootopía 2” aparecen como posibles ganadores, mientras la crítica define tendencias que podrían repetirse en el Oscar. La gala de los Critics Choice Awards ofrece así un adelanto clave de lo que podría dominar el cierre del ciclo cinematográfico.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26005070043283_0bdd854fc7
Gana Elordi mejor actor de reparto; dedica premio a del Toro
AP_26004184620194_b256545dd7
Guillermo del Toro recibe premio y revela muerte de su hermano
escena_critics_choice_awards_2026_46fd59309b
Arrancan los Critics Choice Awards 2026 y la temporada de premios
publicidad

Últimas Noticias

inter_ali_jamenei_2f781682ee
El ayatola Ali Jamenei tendría listo un plan para salir de Irán
AP_26005070043283_0bdd854fc7
Gana Elordi mejor actor de reparto; dedica premio a del Toro
AP_26004184620194_b256545dd7
Guillermo del Toro recibe premio y revela muerte de su hermano
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×