Mauricio Ochmann vuelve al cine con 'Familia a la Deriva'

Mauricio Ochmann es considerado uno de los actores más prolíficos y taquilleros del cine mexicano contemporáneo; si bien es cierto que no ostenta un título oficial como el que más películas protagoniza, su presencia es constante en la industria, habiendo sido identificado ya desde 2022 como uno de los actores con mayor cantidad de estrenos anuales.

Prueba de ello es que hoy estrena la película titulada Familia a la deriva, que presenta la redención de un padre ausente mientras organiza un viaje con todos sus hijos, bajo la dirección de Poncho Pineda.

En la cinta, Ochmann da vida a Gonzalo, un papá con cuatro hijos, dos de cada matrimonio, proveedor, pero nunca está al pendiente de cosas importantes como sus cumpleaños; así, después de tener un accidente, decide que debe recuperar el tiempo perdido, por lo que organiza un viaje en barco con todos (incluyendo sus ex esposas), pero estando en alta mar, todo se sale de control.

“De repente estamos tan inmersos en nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, el trabajo, el sacar la chamba, que hay momentos de calidad que perdemos o que se nos pasan; luego los hijos crecen de volada, entonces un poquito es inyectar eso. En mi caso sí hay momentos donde me hubiera gustado estar más presente como padre”, dijo Ochmann.

Pineda destacó que él también pudo sanar viejas heridas con su propio padre tras filmar esta película.

“Un padre ausente es el punto de partida de la historia y lo que me motivó enormemente. Luego tenemos como resultado una película muy comercial, divertida, cuyo mensaje es unir a la familia”, dijo. “Es la historia que me hubiera gustado contar con mi padre: que vamos en un crucero, nos equivocamos de barco y terminamos naufragando”.

Junto al Ochmann también participan Irán Castillo, Ana González Bello y Memo Villegas, quienes dan vida a las ex esposas y al mejor amigo-cómplice del protagonista en la organización del viaje.

“La película es una emotiva reflexión de lo que pasa con los padres y madres que trabajan mucho, o están ocupados en muchas cosas, tanto que te pierdes los momentos con tus hijos y ellos también lo pierden. La historia los va a invitar a poner más atención a lo que realmente importa”, dijo Castillo.

La cinta fue filmada en locaciones de Campeche y promete ser una aventura llena de enredos y segundas oportunidades.

