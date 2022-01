Corbin Bleu volverá como Chad en 'High School Musical'

La estrella original de la exitosa franquicia volverá para dar vida al icónico personaje que inició en las franquicias del 2006

Disney+, dio a conocer que la joya de la corona en su plataforma High School Musical: The Musical: The Series, anunció qué musical presentará para su próxima temporada.

Después de un tributo a High School Musical: The Musical en la Temporada 1 y La Bella y la Bestia en la Temporada 2, la Temporada 3 tendrá que ver con Frozen. Eso no es todo lo que esta serie tiene reservado. No, esta vez un miembro importante de la franquicia original de High School Musical se unirá oficialmente al elenco: Corbin Bleu.

En noviembre, la serie se burló de que rendiría homenaje a Frozen en la temporada 3. Bueno, ese adelanto se ha convertido oficialmente en un hecho. La versión de Broadway de Frozen servirá como musical de verano de esta temporada. Sí es cierto. Es casi seguro que Olivia Rodrigo cantará "Let It Go", cumpliendo los sueños de los millennials con niños en todas partes. Además, esta nueva entrega contará con música de Camp Rock y la franquicia High School Musical.

Protagonizando como él mismo y no como Chad, amante del baloncesto, Corbin Bleu se unirá a la próxima temporada. Hoy en día, Bleu es mejor conocido por protagonizar las películas para televisión Love, For Real y A Christmas Dance Revolution. También protagonizó los espectáculos de Broadway Kiss Me Kate, Godspell, In the Heights y Holiday Inn.

Esta temporada también verá el regreso de los habituales de la serie Joshua Bassett (Ricky), Matt Cornett (EJ), Sofia Wylie (Gina), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Kate Reinders (Miss Jenn), Olivia Rose Keegan (Lily) y Olivia Rodrigo (Nini).