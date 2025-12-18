Podcast
Escena

Sindicato de Actores homenajeará a Harrison Ford por su carrera

El sindicato de actores reconocerá la trayectoria de Harrison Ford en la edición 61 de los SAG Awards, que se celebrará el 1 de marzo en Los Ángeles

  • 18
  • Diciembre
    2025

Sindicato de actores de Hollywood honrará la trayectoria de Harrison Ford

SAG-AFTRA, el sindicato principal de actores de Hollywood, realizará un homenaje a Harrison Ford por su carrera en la industria durante la edición 61 de sus premios el próximo 1 de marzo en Los Ángeles.

El actor, conocido mundialmente por interpretar a Han Solo de la saga Star Wars y también a Indiana Jones en la franquicia del mismo nombre, afirmó sentirse "profundamente honrado" por este reconocimiento.

"He pasado la mayor parte de mi vida en sets de rodaje, trabajando junto a actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido de formar parte de esta comunidad", agregó.

En estos premios, el Sindicato de Actores de Estados Unidos reconoce las actuaciones cinematográficas y televisivas más destacadas del curso anterior, después de una votación en la que pueden participar los 160,000 miembros que integran esta institución.

Estos premios, junto a los Óscar, los Globos de Oro y los Critics Choice, los SAG Awards, suponen una de las citas más señaladas de la temporada de galardones de Hollywood.


