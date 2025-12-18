Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos

Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. (Viva) y Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (Volaris) anunciaron que han alcanzado un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora.

El objetivo es aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero.

Según se informó, las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, mientras se amplían aún más las opciones de viaje punto a punto.

En un comunicado conjunto se informó que se espera que esta transacción genere importantes beneficios para colaboradores, los pasajeros, la sociedad en general, proveedores y accionistas tanto de Viva, de origen regiomontano, como de Volaris.

“Simultáneamente el nuevo grupo impulsará la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo, y el desarrollo económico de todo México.

Con mayores economías de escala a través de este nuevo grupo de aerolíneas, Viva y Volaris se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida”, explicaron.

Esto permitirá a ambas aerolíneas expandir su oferta de servicios de bajo costo

y alta calidad, haciendo que los viajes aéreos sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, con el objetivo de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda.

"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas", dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.

La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales, añadió Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva.

Ambas aerolíneas, que comparten un ADN y mentalidad de bajo costo similares, han creído siempre en la importancia de hacer posible viajar para todos. Nuestros pasajeros eligen Viva y Volaris por sus vuelos directos punto a punto, un servicio al cliente confiable y precios bajos, por lo que mantener nuestra estrategia de ultra bajo costo es esencial”, concluyeron.

Viva es una aerolínea que nació en Monterrey, Nuevo León en 2006.

Por ello, dicha plaza es el centro de operaciones más importante de la compañía (hub de conectividad), consolidándose desde 2017 como su base con el mayor número de rutas directas.

Al cierre de 2025, la aerolínea opera más de 60 destinos desde sus diversas bases, manteniendo a Monterrey como su eje estratégico principal para rutas nacionales e internacionales.

