Crea Meta chats de celebridades sin su permiso

Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, ha vuelto a meterse en una controversia, pues se reveló que permitió la creación y difusión de chatbots que imitan a celebridades sin su autorización.

La agencia de noticias Reuters reveló que figuras como Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway y Selena Gómez fueron utilizadas como base para el desarrollo de avatares que, además de simular ser ellas, también mantenían interacciones de carácter sugestivo y, hasta en algunos casos, con contenido sexual explícito.

Pese a que los bots fueron hechos por usuarios con herramientas proporcionadas por la misma empresa, Reuters descubrió que al menos tres de los perfiles de los chatbots, en los que se incluyen dos que imitaban a Taylor Swift, fueron diseñados por una empleada de la empresa.

En su investigación, la agencia demostró que estos avatares no solo aseguraban ser las celebridades reales, sino que también enviaban mensajes insinuantes e incluso aceptaban peticiones para generar imágenes íntimas.

Esta situación se tornó aún más delicada cuando se reveló que Meta permitió la creación de bots con la imagen de menores de edad; uno de ellos fue el actor de 16 años, Walker Scobell.

Ante esta revelación, el portavoz de Meta, Andy Stone, reconoció que los sistemas de la empresa generaron imágenes que iban en contra de sus normas internas.

“Como otras plataformas, permitimos la creación de imágenes con figuras públicas, pero nuestras políticas buscan prohibir aquellas que sean desnudos, íntimas o con connotaciones sexuales”, declaró.

Esta situación y la posterior declaración de la empresa generaron el debate legal sobre el uso de la imagen de las celebridades.

Mark Lemley, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, señaló que este uso podría infringir el “derecho de publicidad” en estados como California, que impide aprovecharse de la identidad de una persona con fines comerciales sin su consentimiento.

Hasta el momento, los representantes de Anne Hathaway son los únicos que han confirmado que la artista se encuentra enterada de esta situación y se encuentra evaluando cómo responder. Mientras que los equipos de Swift, Johansson y Gomez aún no se han pronunciado al respecto.

