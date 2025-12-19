Demanda de Nodal avanza; Cazzu será notificada en 2026

La demanda interpuesta por Christian Nodal contra su expareja, la cantante argentina Cazzu, ya fue admitida por un juez familiar en Jalisco y se encuentra en su etapa inicial, a la espera de la notificación internacional a la artista, confirmaron autoridades judiciales.

El procedimiento, presentado el 4 de noviembre de 2025, busca definir la custodia, el régimen de convivencias y una pensión alimenticia provisional para la hija que ambos tienen en común, pese a que la menor y su madre residen actualmente en Argentina.

Notificación será vía diplomática

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, explicó que la demanda fue admitida tras cumplir con los requisitos legales y que ahora el proceso está detenido hasta que se concrete la notificación a la parte demandada.

“La notificación se llevará a cabo mediante una carta rogatoria dirigida a las autoridades argentinas”, detalló el magistrado, quien precisó que este trámite se realizará en 2026 a través de los canales diplomáticos correspondientes, debido al cierre de actividades por las fechas decembrinas.

¿Qué solicita Christian Nodal?

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del Tribunal, el cantante sonorense planteó tres peticiones centrales ante el juez:

Definir la custodia legal de la menor.

Establecer reglas claras para las convivencias y visitas.

Fijar una pensión alimenticia provisional cubierta por él mismo.

“La solicitud busca mantener el vínculo afectivo entre padre e hija y garantizar las necesidades básicas de la menor mientras se resuelve el fondo del asunto”, señaló Álvarez Pulido.

Por qué Jalisco aceptó el caso

Cuestionado sobre los motivos por los que un juez de Jalisco aceptó conocer del caso, pese a que la madre y la niña viven en el extranjero, el magistrado evitó dar detalles específicos.

“Los argumentos jurídicos están contenidos en el auto admisorio. Yo no puedo especular ni exponerlos públicamente”, afirmó, al subrayar que el expediente está protegido por razones legales y por el interés superior de la menor.

Cazzu podrá impugnar competencia

El titular del Poder Judicial aclaró que la defensa de Cazzu tiene la posibilidad de impugnar la competencia del juzgado mexicano mediante apelaciones o amparos ante instancias federales, una vez que sea formalmente notificada.

También indicó que las partes pueden optar por acuerdos, mediación o continuar el litigio, y que la duración del proceso dependerá de las pruebas y recursos legales que se presenten.

Llamado a proteger a la menor

Álvarez Pulido hizo un llamado a los medios de comunicación a no difundir información sensible relacionada con la identidad de la niña, al advertir que podrían existir responsabilidades legales si se vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por otra parte, el caso se tramita en el Juzgado Decimocuarto Familiar de Jalisco y permanecerá en pausa hasta que se cumpla la notificación internacional que permita a la cantante argentina ejercer su derecho de defensa.

