Pete Davidson y Elsie Hewitt dan la bienvenida a su 'angelita'

El comediante y actor estadounidense, Pete Davidson, se convirtió en padre junto a su pareja, la modelo y creadora de contenido Elsie Hewitt, quienes dieron la bienvenida a su primera hija, una bebé llamada Scottie Rose Hewitt Davidson.

El nacimiento ocurrió el 12 de diciembre de 2025 y fue confirmado por ambos a través de Instagram, donde compartieron imágenes íntimas y mensajes cargados de emoción.

La pareja decidió cubrir el rostro de la recién nacida con un emoji, manteniendo la privacidad de la menor.

Un nombre con profundo significado

El nombre Scottie no fue elegido al azar. Es un homenaje directo a Scott Davidson, padre del comediante y bombero de Nueva York que murió durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La figura paterna ha sido una referencia constante en la vida y el discurso público de Pete Davidson.

El anuncio en redes

Elsie Hewitt acompañó las imágenes con un mensaje personal: “Mi mejor obra hasta ahora. Estoy completamente desbordada de amor, gratitud e incredulidad”.

Davidson, fiel a su estilo, optó por una frase breve pero simbólica: “Wu Tang forever”.

La publicación fue rápidamente inundada por felicitaciones de amigos, colegas y seguidores de la pareja.

Un romance lejos del escándalo

La relación entre Davidson y Hewitt se hizo pública a inicios de 2025, tras varias apariciones discretas juntos. A diferencia de romances anteriores del comediante, este vínculo se ha caracterizado por un perfil bajo y una vida privada más reservada.

En julio pasado, Hewitt confirmó su embarazo con una publicación que mezcló humor y naturalidad, adelantando el inicio de esta nueva etapa.

