Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
will_smith_acoso_sexual_denuncia_musico_violinista_7eecde2290
Escena

Violinista acusa a Will Smith de presunto acoso sexual

Hasta el momento, el actor ni su oficina han emitido una postura pública sobre la demanda. La acusación se suma a otro proceso legal reciente

  • 01
  • Enero
    2026

El actor y cantante, Will Smith, inicia el 2026 enfrentando serios problemas legales, tras ser demandado por uno de sus ex músicos por presunto acoso sexual, despido injustificado y represalias.

Según la información, la demanda fue interpuesta por Brian King Joseph, violinista profesional que formó parte de la última gira de Smith. King asegura que los hechos ocurrieron en marzo de 2025 durante una parada en Las Vegas.

El músico relató que al regresar a su habitación de hotel descubrió que alguien había ingresado sin su permiso y dejado varios objetos que interpretó como una amenaza sexual.

Entre ellos se mencionan una botella de cerveza, toallitas húmedas, una mochila roja, un frasco de medicamentos contra el VIH, un pendiente y una nota con el mensaje: “Brian, vuelvo… solo nosotros”, acompañada de un corazón y firmada por “Stone F”.

Equipo de Will Smith habría desestimado denuncia de músico

Tras el hallazgo, King afirma que se comunicó con el personal del hotel, la policía local de no emergencias y el equipo de gestión de la gira. Sin embargo, asegura que la respuesta del equipo de Smith fue humillante y culminó con su despido.

El documento legal detalla que los hechos provocaron en el violinista angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación y estrés postraumático. No se especifica si el demandante busca algún tipo de compensación económica.

¿Qué otros procesos legales enfrenta Smith?

will smith acoso sexual denuncia musico violinista esposa jada .jpg

Hasta el momento, Will Smith ni su oficina han emitido una postura pública sobre la demanda. La acusación se suma a otro proceso legal reciente: el pasado 1 de diciembre, el ex socio Bilaal Salaam presentó una demanda por 3 millones de dólares contra Jada Pinkett Smith, esposa del actor, por presuntas amenazas verbales. La pareja ha calificado esos señalamientos como infundados.

Con estas demandas, Smith enfrenta un inicio de año complicado en lo legal, mientras su equipo y él evalúan posibles acciones frente a las acusaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_23d1b5ab72
Checa estas opciones para pasar este fin de semana
angela_aguilar_y_nodal_92d7632237
Angela Aguilar comparte sus mejores momentos de 2025
kenia_os_junto_peso_pluma_53ef3da02c
Peso Pluma dice adiós al 2025 con emotivo mensaje para Kenia Os
publicidad

Últimas Noticias

raul_rocha_desminete_compra_de_miss_universo_filipino_2026_e8a207791a
¿Qué dijo Raúl Rocha sobre posible venta de Miss Universo?
ulises_lara_fiscalia_asuntos_relevantes_fgr_ernestina_godoy_5ea70f29d4
¿Quién es Ulises Lara? Nuevo titular de Asuntos Relevantes en FGR
sebastian_cordova_toluca_mediocampo_5770e9c028
Confirma Toluca llegada de Sebastián Córdova para Clausura 2026
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×