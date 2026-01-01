Violinista acusa a Will Smith de presunto acoso sexual

El actor y cantante, Will Smith, inicia el 2026 enfrentando serios problemas legales, tras ser demandado por uno de sus ex músicos por presunto acoso sexual, despido injustificado y represalias.

Según la información, la demanda fue interpuesta por Brian King Joseph, violinista profesional que formó parte de la última gira de Smith. King asegura que los hechos ocurrieron en marzo de 2025 durante una parada en Las Vegas.

El músico relató que al regresar a su habitación de hotel descubrió que alguien había ingresado sin su permiso y dejado varios objetos que interpretó como una amenaza sexual.

Entre ellos se mencionan una botella de cerveza, toallitas húmedas, una mochila roja, un frasco de medicamentos contra el VIH, un pendiente y una nota con el mensaje: “Brian, vuelvo… solo nosotros”, acompañada de un corazón y firmada por “Stone F”.

Equipo de Will Smith habría desestimado denuncia de músico

Tras el hallazgo, King afirma que se comunicó con el personal del hotel, la policía local de no emergencias y el equipo de gestión de la gira. Sin embargo, asegura que la respuesta del equipo de Smith fue humillante y culminó con su despido.

El documento legal detalla que los hechos provocaron en el violinista angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación y estrés postraumático. No se especifica si el demandante busca algún tipo de compensación económica.

¿Qué otros procesos legales enfrenta Smith?

Hasta el momento, Will Smith ni su oficina han emitido una postura pública sobre la demanda. La acusación se suma a otro proceso legal reciente: el pasado 1 de diciembre, el ex socio Bilaal Salaam presentó una demanda por 3 millones de dólares contra Jada Pinkett Smith, esposa del actor, por presuntas amenazas verbales. La pareja ha calificado esos señalamientos como infundados.

Con estas demandas, Smith enfrenta un inicio de año complicado en lo legal, mientras su equipo y él evalúan posibles acciones frente a las acusaciones.

Comentarios