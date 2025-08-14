Dave Mustaine anuncia el retiro de Megadeth en 2026

El vocalista, guitarrista y líder de Megadeth, Dave Mustaine, sorprendió a sus fans, pero no para bien, pues anunció que la agrupación se retirará de los escenarios de manera definitiva en 2026.

El icono del trash metal confirmó la noticia mediante un comunicado donde explicó que el próximo álbum del grupo, el cual saldrá en 2026, será el último.

Después de la salida del álbum, Megadeth iniciará su gira de retiro.

"Hay muchísimos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionadamente", explica Mustaine. "La mayoría no consigue despedirse en sus propios términos, y justo en ese momento de mi vida me encuentro. He viajado por todo el mundo y he conseguido millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos".

El decimoséptimo álbum de estudio de la banda llegará el siguiente año mediante el sello Tradecraft, el cual pertenece al propio Mustaine, en colaboración con el recién lanzado sello BLKIIBLK, de Frontiers Label Group.

"Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para girar por el mundo, es ahora".

"Este es también el momento perfecto para anunciarles que este es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida", dijo el guitarrista de 63 años.

¿Cuál fue el inicio de Megadeth?

La banda fue formada en 1983, después de que Dave Mustaine viajara a Nueva York desde Los Ángeles junto con Metallica con el objetivo de grabar su primer álbum, el cual resultaría en Kill 'Em All.

Al poco tiempo de llegar a la ciudad que nunca duerme, James Hetfield, cantante y guitarrista; Lars Ulrich, baterista; y el bajista Cliff Burton le anunciaron que ya no formaría parte de la banda, minutos después de despertar abruptamente a Mustaine a las 09:00 de la mañana, quien había pasado una noche de excesos.

La decisión de sacar a Mustaine fue tomada días antes de realizar el viaje a Nueva York; incluso ya contaban con su reemplazo, Kirk Hammett, guitarrista de la banda Éxodo, con quien se habían reunido justamente en Nueva York en un viaje del cual no informaron a Mustaine.

Después de recibir la noticia, le informaron que tenía que dejar la ciudad de inmediato y, posteriormente, le entregaron un boleto para un viaje en autobús hacia California, que salía en menos de una hora.

La salida de Mustaine se debió a problemas con el alcohol, ya que era el único que se volvía agresivo después de ingerirlo, incluso con sus propios compañeros de Metallica. Una anécdota de Hetfield relata que Mustaine casi llegó a los golpes con él por una discusión sobre un perro que rayó un auto.

Durante los cuatro días que duró el viaje a Los Ángeles, entre rabia y dolor, Mustaine tomó la decisión de crear una banda “más grande, más rápida y brutal” que Metallica.

En el viaje comenzó a garabatear ideas en un folleto del entonces senador de Estados Unidos, Alan Cranston, que estaba en uno de los asientos del autobús, donde leyó la frase: “The arsenal of megadeath can't be rid” (El arsenal de la megamuerte no puede eliminarse).

La palabra "megadeath" impactó a Mustaine, la cambió por "Megadeth" y así nació el nombre de su nueva banda, la cual se convertiría en una de las más importantes del thrash metal, vendiendo más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y transformando a Mustaine en una leyenda por derecho propio.

