Escena

Megadeth suma fecha en CDMX tras agotar boletos en tiempo récord

La banda anunció un show más para el 11 de mayo de 2026 tras agotar en minutos; la preventa será del 21 al 22 de noviembre y la venta general inicia el 25

  • 20
  • Noviembre
    2025

Después de más de cuatro décadas, Megadeth sigue siendo una de las bandas más importantes del metal y prueba de ello es que los boletos para su concierto en la Arena CDMX se agotaron en tiempo récord.

Por esto mismo, la banda liderada por Dave Mustaine confirmó una nueva fecha para su "This Was Our Life Tour 2026", con la cual una de las bandas más importantes del género dirá adiós a su público mexicano.

Esta nueva fecha será el 11 de mayo del siguiente año.

Para conseguir entradas, los fans podrán conseguir boletos en la preventa especial Fan Cyber Army, la cual se realizará el viernes 21 y sábado 22 de noviembre a partir de las 09:00 horas.

En cuanto a la venta general, esta comenzará el martes 25 a la misma hora, con entradas disponibles mediante superboletos, así como en las taquillas de la arena y puntos autorizados.

Estas presentaciones de Megadeth coinciden con otro de sus hitos, el lanzamiento del álbum homónimo el 23 de enero.


Comentarios

Etiquetas:
