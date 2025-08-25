¿De qué murió la actriz española Verónica Echegui a los 42 años?

La actriz Verónica Echegui falleció el pasado domingo en Madrid a causa del cáncer que padecía, según informó medios locales.

Sin embargo, fue hasta este lunes 25 de agosto que la Unión de Actores y Actrices de España confirmó públicamente la noticia a través de sus redes sociales.

Echegui, originaria de Madrid, fue reconocida por su talento en cine y televisión, destacando su participación en la película Me estás matando, Susana (2016), donde compartió créditos con el actor mexicano Gael García Bernal.

De acuerdo con medios locales, la actriz se encontraba internada desde hacía varios días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde recibía atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el tipo de cáncer que enfrentaba.

Personas cercanas a la actriz señalaron que Verónica decidió mantener en la intimidad tanto su diagnóstico como la evolución de su estado de salud, por lo que se desconoce desde cuándo enfrentaba la enfermedad.

Echegui deja un legado importante en el cine español y latinoamericano, con una trayectoria marcada por su versatilidad y compromiso artístico.

