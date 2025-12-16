Podcast
Muere Susana Klein, histórica voz del doblaje latinoamericano

La actriz conocida por prestar su voz a Mafalda en la adaptación de 1982 falleció el pasado 11 de diciembre en Alemania tras la confirmación de una amiga suya

  • 16
  • Diciembre
    2025

El mundo del doblaje se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida actriz de doblaje argentina, Susana Klein, a la edad de 83 años.

La noticia de su deceso, ocurrido el pasado 11 de diciembre en Alemania y fue confirmada por su amiga y colega, la también actriz de doblaje, Cecilia Gispert. Klein residía en el país europeo desde hace varios años junto a uno de sus hijos.

"Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido. Abrazo grande, hasta donde estés," escribió Cecilia Gispert en su cuenta de Facebook, despidiéndose de su compañera.

Una carrera llena de voces emblemáticas

Nacida el 18 de diciembre de 1941 en Buenos Aires, Susana Klein forjó una destacada carrera tanto en el doblaje como en el teatro. Su legado incluye roles memorables que la inmortalizaron en la cultura popular hispana, principalmente por su actuación como Mafalda, a quien prestó su voz en la adaptación de 1982 y como Luisa Lane, a quien interpretó en Superman III.

La melodía de una generación

Uno de sus trabajos más queridos y recordados se encuentra en la icónica serie de animación japonesa Candy Candy, pues Klein fue la encargada de interpretar las adaptaciones al español latino de las pegadizas canciones de la serie "Llámame Candy" y "Carrusel".

La partida de Susana Klein deja un profundo vacío en la industria, pero su inconfundible voz y las melodías que interpretó seguirán resonando en la memoria de sus admiradores.


