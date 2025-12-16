PSG deberá pagar €61 millones a Mbappé por sueldos atrasados

El Tribunal de lo Laboral de París falló a favor de Kylian Mbappé y ordenó al París Saint-Germain pagarle 61 millones de euros por salarios, primas y vacaciones no cubiertas antes de su salida al Real Madrid.

El fallo obliga a pagar de inmediato

La resolución establece que el PSG debe cubrir cerca de 55 millones de euros correspondientes a sueldos y primas, más el pago de vacaciones, lo que elevó la cifra final.

Además, el tribunal dictó ejecución provisional, por lo que el club deberá pagar aun si presenta un recurso.

Rechazan reclamos del PSG

Los jueces desestimaron por completo las demandas del club, que reclamaba hasta 450 millones de euros por un presunto comportamiento “desleal” del futbolista.

El PSG sostenía que Mbappé sabía que se marcharía al final de la temporada 2023-2024 y no lo informó formalmente.

Defensa celebra resolución

Los abogados del delantero celebraron el fallo. Delphine Verheyden, representante legal de Mbappé, afirmó que la sentencia confirma lo que reclamaban desde hace más de un año: el pago de salarios adeudados.

Otra de sus abogadas calificó la decisión como “histórica” por reforzar los derechos de los jugadores frente a los clubes.

Origen del conflicto

Cabe recordar que el litigio comenzó tras la salida de Mbappé rumbo al Real Madrid en el verano de 2024, cuando llegó como agente libre.

El PSG retuvo los últimos tres meses de salario, alegando un acuerdo verbal tras la decisión del jugador de no activar el año opcional de su contrato. Mbappé siempre negó la validez de ese pacto.

Comentarios